Один из «крестных отцов» ОПС «Уралмаш» скончался в Екатеринбурге

«Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», - рассказал собеседник издания.

Известно, что «крестными отцами - основателями» ОПС «Уралмаш» были братья Цыгановы. В разные годы к ним присоединилясь знакомые, друзья, одноклассники, среди которых был Игорь Маевский.

В начале июня к пожизненному заключению приговорили Олега Медведева , известного в криминальном мире как Шишкан. Его осудили за убийство директора племзавода Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.