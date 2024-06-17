17 июня 2024, 01:42

Один из «крестных отцов» ОПС «Уралмаш» скончался в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, стоявший у истоков ОПС «Уралмаш». Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», - рассказал собеседник издания.

Известно, что «крестными отцами - основателями» ОПС «Уралмаш» были братья Цыгановы. В разные годы к ним присоединилясь знакомые, друзья, одноклассники, среди которых был Игорь Маевский.

В начале июня к пожизненному заключению приговорили Олега Медведева , известного в криминальном мире как Шишкан. Его осудили за убийство директора племзавода Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Убийства Екатеринбург
17 июня 2024, 00:46
Стали известны причины ярких вспышек, напугавших жителей Ростова-на-Дону
РИА «Новости»
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Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону случились из-за попавшей на объект упаковочной пленки со стройплощадки. Об этом сообщила энергокомпания «Россети Юг» в Telegram-канале.

«В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», - сказано в публикации.

Ранее стало известно о трех громких взрывах в Ростове-на-Дону. Как сообщили в местных Telegram-каналах, во всем городе моргнул свет. Хлопки услышали в Западном жилом массиве.

Ранее ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Воронежской области. Как отметил глава региона Александр Гусев, дроны незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара не случилось, пострадавших тоже не было.

Россия
16 июня 2024, 23:44
Скелет человека обнаружили в лесу в Новой Москве
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В лесном массиве в Новой Москве обнаружили останки человека в заключительной стадии разложения.  Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Находку обнаружили неподалеку от СНТ в селе Покровское Вороновского поселения.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки», - отметили в ведомстве.

В воскресение, 16 июня, водолазы достали из Финского залива тело бывшего главы муниципального округа Красное Село Николая Колошинского.

Ранее в Москва-реке в районе Хамовники всплыл труп человека , одетого в коричневый плащ. Опознать погибшего не удалось.

Прокуратура РФ Москва
16 июня 2024, 23:42
Воронежский школьник «заминировал» почти все торговые центры в Петербурге
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Подросток из Воронежа «заминировал» свыше сотни торговых центров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.

Журналисты отметили, что сотрудники экстренных служб просмотрели 142 здания в северной столице, но так и не нашли взрывных устройств.

Зачинщиком переполоха оказался 14-летний школьник из Воронежа. Его заподозрили после проверки номера, с которого поступило угрожающее предупреждение. Выяснилось, что телефон оформлен на мать мальчика.

Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, полицейские проверяют мотивы поступка школьника.

Ранее правоохранительные органы проверили около 10 ТЦ в Москве после сообщений о «минировании». В итоге данные об угрозе не подтвердились.

Санкт-Петербург Уголовное дело Школьники
16 июня 2024, 22:52
Три громких взрыва прогремели в Ростове-на-Дону
Pxhere
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В Ростове-на-Дону прозвучали три громких взрыва. Во всем городе моргнул свет, сообщил Telegram-канал «Ростов Главный».

Уточняется, что хлопки услышали в Западном жилом массиве. Перебои с электричеством произошли в Ростовской области.

«Также свет моргнул в Батайске, Чалтыре и Новочеркасске», - написали авторы материала.

Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

О взрывах в небе над Ростовом-на-Дону сообщалось ночью 14 июня. Горожане услышали хлопки примерно в 02:00. По данным СМИ, тогда сработала система противовоздушной обороны.

Утром того же дня средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в воздушном пространстве Ростовской области. Информации о жертвах не поступало.

Взрывы

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