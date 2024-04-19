Один из членов экипажа рухнувшего самолета Ту-22М3 на Ставрополье погиб — СМИ
Третий член экипажа военного самолета Ту-22М3, который потерпел крушение 19 апреля в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По данным канала, тело летчика обнаружила поисковая группа.
Военный самолет Ту-22М3 потерпел рушение в Красногвардейском округе Ставропольского края после выполнения боевой задачи , когда экипаж возвращался на аэродром базирования.
По данным Минобороны, летчики успели катапультироваться. Трех членов экипажа поисковая группа эвакуировала.
Боекомплекта на борту самолета не было, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате падения военного самолета разрушений на земле нет.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал первые кадры с места крушения Ту-22М3. Он также подтвердил, что разрушений в результате аварии нет.