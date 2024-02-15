Один человек пропал в горящем здании в Москве

По данным источника, у пострадавшего ожог рук. Информации о других пропавших без вести не поступало.

Пожар произошел во дворе «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади - загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

Кроме того, проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара. Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке - по трем из четырех.

Ранее « Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы. Информации о пострадавших и причине взрыва пока нет.