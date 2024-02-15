Один человек пропал при пожаре в «Известия Холл»

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Возгорание произошло утром 15 февраля. По словам очевидцев, сначала загорелось здание «Известия Холл». Спустя время огонь перекинулся на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». В заведениях объявили эвакуацию, людей вывели.

К месту возгорания приехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, для тушения стянули дополнительные силы. Канал сообщил, что по предварительной информации, местонахождение одного человека из здания неизвестно.

Источник «360» сообщил, что над крышей ресторана на Тверской улице, 18 к1 пошел густой черный дым. Возгорание произошло на внутридворовой территории и охватило две постройки. Проезд по прилегающим дорогам частично ограничили.