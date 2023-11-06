Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы

По его данным, пожар удалось ликвидировать в 09:04 по московскому времени. Угрозы другим зданиям и жильцам не возникло.

Пострадал один человек, которого незамедлительно передали медицинским сотрудникам. На данный момент о его состоянии информации нет.

Ранее стало известно, что из-за пожара в многоэтажке в Чебоксарах погиб один человек, а пятеро пострадали. В работах по локализации возгорания задействовали 33 человека и 11 единиц техники.