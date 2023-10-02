Один человек пострадал в массовом ДТП на МКАД

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«На внутренней стороне 90 километра МКАД произошло ДТП с участием пяти машин. По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», - уточнили в ведомстве.

По информации источника «360», за пострадавшим выслали вертолет санавиации. Другие подробности уточняются.

В столичном дептрансе предупредили водителей о затрудненном движении в районе ДТП - заняты две полосы из шести.

Ранее москвичам рассказали о статистике по пострадавшим в авариях в городе. С 25 сентября по 1 октября в Москве произошло более 200 аварий. В них погибли шесть человек и 225 получили травмы.