17 марта 2024, 22:27

Один человек пострадал в ДТП с автобусом на востоке Москвы

РИА «Новости»
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ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло в Новогиреево на пересечении с Зеленым проспектом. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

В автобусе, следовавшем по маршруту Новое Измайлово - метро Новогиреево, в момент ДТП кроме водителя никого не было. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля Volkswagen, его госпитализировали.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Официально информацию о дорожном происшествии пока не подтверждали.

Ранее два человека получили травмы в ДТП с такси на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Автомобиль перевернулся прямо на пешеходном переходе.

ДТП
17 марта 2024, 23:06
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти
Freepik
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Шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из стоматологий в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 17 марта ребенку оказывали стоматологические услуги в одной из частных клиник в городе Кудрово. В какой-то момент девочка потеряла сознание. Несмотря на усилия бригады скорой помощи, она умерла.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.

Похожий случай произошел ранее в Твери.

Трехлетняя девочка скончалась после лечения зубов у стоматолога. Перед смертью ребенку ввели наркоз.

Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба в платной стоматологии. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.

Дети Ленинградская область Полиция
17 марта 2024, 19:43
Почти 8 млн хакерских атак совершили на сайт ЦИК с начала года
РИА «Новости»
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Злоумышленники провели почти восемь миллионов потенциально опасных кибератак на сайт Центризбиркома с 1 января 2024 года до начала голосования на выборах президента России. Об этом сообщил член комиссии ЦИК Игорь Борисов.

Он пояснил, что речь идет об атаках разного уровня сложности, от среднего до высокого. Также на сайте ЦИК предотвратили четыре DDoS-атаки, которые длились около 14 минут.

В первый день голосования, 15 марта, зафиксировали более 19 тысяч потенциально опасных атак на сайте Центризбиркома. Среди них были девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что порядка двух тысяч хакерских атак произошли на ресурсы дистанционного электронного голосования. До этого сообщалось о более 10,5 тысячи атак на системы ДЭГ.

ЦИК РФ Хакеры Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:17
Школьница устроила пожар на избирательном участке в Краснодаре
РИА «Новости»
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Школьница в Краснодаре подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах по городу.

ЧП произошло на участке № 108 в образовательном учреждении в населенном пункте Новознаменское, в результате возгорания бюллетени не пострадали.

«Девочка пришла на участок с розжигом и спичками, на парте избирательной комиссии она подожгла скатертью. Сотрудники участками потушили огонь своими силами», - заявил источник агентства.

По предварительным данным, 13-летняя девочка решилась на поджог после ознакомления с некой информацией в интернете. На учете в полиции ранее она не стояла.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что некоторые жители России решались на провокации на участках после получения звонков от неизвестных. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокаторов на выборах криминальными активистами и пригрозил им статьей о госизмене.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:02
Похищенную в Мексике россиянку отпустили без выкупа
Global Look Press
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Россиянку Марию Ригович, которую похитили рядом с мексикано-американской границей, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Мексике.

«Похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа», - пояснили в дипломатической миссии.

Муж Ригович заявил ранее, что 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса. Вместе с россиянкой была мексиканская семья.

Девушка успела рассказать, что за ними гонятся люди картеля. Позднее Ригович в СМС-сообщении попросила мужа перевести 1,5 тысячи долларов.

К ситуации подключились российские дипломаты. Супруг похищенной заплатил выкуп , но местонахождение девушки ему не сообщили, связи с ней не было.

Мексика Россия

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