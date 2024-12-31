Один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве
Снегоуборочная машина столкнулась с пассажирским автобусом на юге Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Пассажирский автобус 224 маршрута попал в крупное ДТП у дома № 15 на пересечении улиц Каховка и Керченской. В него врезался коммунальный грузовик.
В результате аварии снегоуборочная машина опрокинулась набок, ее водитель травмировался. Ему оказали медицинскую помощь, причем от госпитализации он отказался. В автобусе никто не пострадал.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
До этого в Москве произошла массовая авария в Лефортовском тоннеле из-за заглохшего автомобиля Lexus. В тот день столкнулись три машины и две из трех полос были перекрыты, сообщила «Газета.ru».
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погиб один человек и шесть пострадали.