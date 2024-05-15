15 мая 2024, 01:16

Один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве

Freepik
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ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в результате аварии пострадал один человек.

Три полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно еще об одной аварии. На востоке Москвы ДТП случилось на Сиреневом бульваре. Там столкнулись грузовик и легковая машина. В легковушке три человека пострадали, двух увезли в детскую Морозовскую больницу, а третьего - в ГКБ № 36.

Также ДТП произошло 9 мая в Ульяновской области. Легковой автомобиль и микроавтобус «Газель» столкнулись рядом с поселком Лощина Чердаклинского района. В итоге скончалась пассажирка маршрутки, еще пятерых человек госпитализировали.

Больницы ДТП Машины Москва
14 мая 2024, 22:11
Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, заподозрили в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом Lenta.ru сообщили в управлении СК по городу.

Согласно данным следствия, гендиректор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮЛ.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В скором времени ему предъявят обвинение. Гендиректору ООО «Такси» грозит до двух лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело после ДТП с падением автобуса в реку.

Ранее суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу до 10 июля.

Уголовное дело Суд ДТП Такси Автобусы Реки
14 мая 2024, 20:54
«Испугался моих слов». Регбистка Сайлаонова рассказала, как ее оскорбили в электричке
РИА «Новости»
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Регбистка сборной России и краснодарской «Кубани» Амина Сайлаонова подверглась оскорблениям и угрозам от неизвестного мужчины в вагоне поезда на МЦК. В интервью 360.ru спортсменка рассказала подробности происшествия.

По ее словам, сидевший рядом с ней пассажир бесцеремонно ее разглядывал и задавал вопросы о ее «половой принадлежности», спрашивая, не трансвестит ли она.

«Он откровенно заявлял, что, если ему не понравится мой ответ, я быстренько оттуда (из поезда - прим. ред.) вылечу. Дальше я уже снимать [на телефон] начала», - рассказала девушка.

Мужчина при этом грозился вызвать охрану, но потом неожиданно вышел из вагона.

«Возможно, он испугался моих слов», - предположила Сайлаонова.

Она отметила, что иногда люди, не разобравшись, могут к ней применить обращение «молодой человек», но подобный случай произошел впервые.

Спортсменка рассказала, что в полицию не обращалась, потому что на снятом ею видео нет даже лица абьюзера.

«Мы решили с друзьями и специалистами, что оно того не стоит», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также он рассказала, как выглядит этот человек: «Седой, с короткой стрижкой, щетиной, глаза карие, телосложение среднее».

Ей даже показалось странным, что при таких физических данных он не «побоялся вступить с ней в диалог».

По ее мнению, найти этого мужчину можно только с помощью камер видеонаблюдения.

Видео Женщины Полиция
14 мая 2024, 20:42
Стали известны причины смерти журналиста Кононенко
РИА «Новости»
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Журналист Максим Кононенко скончался в больнице из-за внутреннего кровотечения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, скорую вызвал сын Кононенко Глеб. Мужчину доставили в Научно-клинический центр № 3 в Троицке.

«Умер в больнице», - рассказал источник.

О смерти сотрудника СМИ сообщила его супруга 14 мая. Кононенко умер на 54-м году жизни. Он был автором канала «Специально для RT», ведущим программы «Реальная политика» на НТВ, главредом газеты «Дни.ру», колумнистом РИА «Новости» и «Известий». Многие запомнили его как мистера Паркера из «Живого Журнала».

Больницы Журналистика
14 мая 2024, 20:18
«Сам в шоке». Друг люберчанки, «изгонявшей огнем демонов», узнал о поджоге из новостей
РИА «Новости»
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Жительницу Люберец, которая подожгла квартиру во время «обряда по изгнанию демонов», поместили в психиатрическую больницу. Об этом 360.ru рассказал ее знакомый. Он добавил, что шокирован поведением девушки.

«Если честно, сам из новостей все узнал», - признался он.

О состоянии подруги мужчине пока ничего неизвестно. Он не пытался с ней созвониться, так как полагает, что она не возьмет трубку.

«Сам в шоке. К сожалению, у меня вообще никакой информации нет», - отметил он.

Молодой человек также не может представить, что могло случиться с девушкой, почему она решила устроить поджог.

По его словам, раньше поведение приятельницы не вызывало у него подозрений.

Жительница Люберец накануне устроила пожар в квартире. Сначала она подбрасывала в пламя вещи, а когда огонь разгорелся сильнее - выпрыгнула из окна.

Люберцы Поджоги Пожары Психология

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