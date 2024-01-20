Один человек пострадал при взрыве газа в Сергиевом Посаде

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«В результате хлопка газа в квартире на четвертом этаже дома № 1а выбило стекло и произошло возгорание дивана. Пострадал один человек, у него нетяжелые порезы», - уточнил он.

По словам главы округа, жителей подъезда временно попросили выйти из дома, сейчас они возвращаются в квартиры. Спецслужбы перекрыли газ и обследуют пострадавшее жилище. Предварительной причиной ЧП назвали скопление газа.

Акулов поручил управляющей компании закрыть тепловой контур на кухне, где произошел взрыв газа. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее взрыв газа произошел в Баковке в городском округе Одинцово. По информации «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар тушили в жилом доме в ДСК «Сельскохозяйственный».