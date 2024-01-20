20 января 2024, 21:48

Один человек пострадал при взрыве газа в Сергиевом Посаде

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Взрыв газа произошел в квартире в жилом доме на Птицеградской улицев Сергиевом Посаде. Помощь медиков понадобилась одному человеку, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«В результате хлопка газа в квартире на четвертом этаже дома № 1а выбило стекло и произошло возгорание дивана. Пострадал один человек, у него нетяжелые порезы», - уточнил он.

По словам главы округа, жителей подъезда временно попросили выйти из дома, сейчас они возвращаются в квартиры. Спецслужбы перекрыли газ и обследуют пострадавшее жилище. Предварительной причиной ЧП назвали скопление газа.

Акулов поручил управляющей компании закрыть тепловой контур на кухне, где произошел взрыв газа. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее взрыв газа произошел в Баковке в городском округе Одинцово. По информации «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар тушили в жилом доме в ДСК «Сельскохозяйственный».

Газ Сергиев Посад
20 января 2024, 22:18
Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД
РИА «Новости»
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Автомобили Lada и «Газель» столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada наехала на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Газель». В результате аварии она скончалась на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

ДТП Полиция Москва
20 января 2024, 20:49
Неизвестные напали на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске
РИА «Новости»
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Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Олег Леонтьев пострадал от рук неизвестных в Нижнекамске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным издания, преступление произошло утром 20 января. Неизвестный молодой человек толкнул Леонтьева и ударил его по голове.

Тренеру понадобилась помощь медиков, ему наложили два шва. После этого Леонтьев обратился с заявлением в полицию.

В беседе с ТАСС тренер клуба КХЛ поделился подробностями нападения. По словам пострадавшего, он шел по тропинке и в этот момент его толкнули трое юношей.

«Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнает, те двое тоже узнали, тот убежал, те - за ним», - отметил Леонтьев.

Олег Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда набрала 53 очка и заняла восьмое место в Восточной конференции.

В декабре члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве.

Преступления Хоккей Полиция
20 января 2024, 20:01
Уголовное дело возбудят после нападения студентов из Египта на пермяка
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин дал указание доложить об установленных обстоятельствах по делу.

По данным регионального МВД, двое иностранцев напали на 51-летнего мужчину рядом с одним из торговых центров. Пьяные египтяне решили отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты.

Они несколько раз ударили пострадавшего бутылкой по голове и телу, а потом убежали с его рюкзаком, в котором лежала техника. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Нападавших оперативно задержали и арестовали.

В Чехове мигранты избили участника спецоперации. Драка между бойцом и иностранцами произошла в кафе «Вояж». Следователи возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Пермь Россия Студенты Следственный комитет России
20 января 2024, 19:56
Семью обнаружили мертвой в частном доме в Ростовской области
РИА «Новости»
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Семья из четырех человек погибла в частном доме в Ростовской области из-за отравления угарном газом. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного управления СК России по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло в Аксайском районе. Тела четырех человек обнаружили в доме с признаками отравления окисью углерода. Среди погибших - 66-летний хозяин дома, его 65-летняя жена, а также сыновья 38 и 39 лет.

Еще одну женщину с признаками отравления отвезли в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной ЧП стал работающий бензиновый генератор, который находился в подвале дома. Следком начал проверку.

В начале января четыре человека насмерть отравились угарным газом в Московской области. Региональная прокуратура заявила о проверке по факту гибели людей.

Газ Семья Следственный комитет России

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