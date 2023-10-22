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Авария случилась около 09:30. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Как уточнил источник, разлива топлива нет.

На фото видно, что дерево после столкновения упало и перегородило проезд. Поврежденная иномарка стоит на обочине.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Марксистской улице в Москве. В аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda. Из-за происшествия организовали реверсивное движение по одной полосе.