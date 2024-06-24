Один человек пострадал при пожаре в сауне на Алтае
В Барнауле произошел пожар в сауне на территории гостиницы. Пострадал один человек. К утру открытый огонь ликвидировали, возгорание локализовали, сообщило МЧС России.
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса «Венеция» на улице Матросова. Возгорание случилось в сауне, огонь перекинулся на крышу. Его локализовали на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек.
«В Алтайском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», - объявила пресс-служба.
На Приозерной улице в Самаре горел частный дом , принадлежавший бывшему председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. Огонь полностью поглотил здание, его тушили силами 46 пожарных. Никто не пострадал.