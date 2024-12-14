14 декабря 2024, 19:42

Один человек пострадал при пожаре в Гольянове

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Спасатели вывели одного пострадавшего из горящего дома на Камчатской улице в Гольянове. об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул на кухне одной из квартир в девятиэтажке. О ЧП в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть к очагу возгорания.

Огонь успел охватить восемь «квадратов», горели вещи и мебель. Пламя быстро ликвидировали.

Ранее в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, огонь распространился на площади два квадратных метра.

Спасатели Пожары МЧС РФ Квартиры
14 декабря 2024, 16:43
Подстанция загорелась в центре Москвы
Global Look Press
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В субботу в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, возгорание распространилось на площади два квадратных метра.

Возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Причины происшествия устанавливаются.

«Самостоятельно эвакуировались около 100 человек, Производится выпуск дыма», - сообщил источник.

В результате никто не пострадал.

Ранее на видео попала охваченная огнем многоэтажка во Фрязине.

Пожары Москва
14 декабря 2024, 13:00
Охваченная огнем многоэтажка во Фрязине попала на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке во Фризино. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«По-видимому, загорелся утеплитель на трубах вследствие халатности при сварке», - рассказал очевидец.

К месту ЧП прибыли три пожарных расчета. По словам местных жителей, пламя быстро потушили. На кадрах видно, что одна часть дома сильно обгорела.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что во Фрязине на пересечении улиц Советская и Центральная загорелась кровля многоэтажки на 250 квадратах. Дом - строящийся. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве. ЧП произошло на улице Василисы Кожиной.

Пожары Видео Фрязино
14 декабря 2024, 11:41
Мужчину придавило плитой на стройке на юго-востоке Москвы
Global Look Press
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Утром в субботу, 14 декабря, плита придавила мужчину на строящемся объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Печатники, рядом с домом 18/1 по Угрешской улице. Заявитель сообщил, что мужчину придавило плитой.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего, он находился в сознании. Состояние мужчины неизвестно, подробная информация о ЧП уточняется.

В сентябре бетонная плита придавила двух школьников в Саратове, один из подростков скончался.

Мужчины Москва
14 декабря 2024, 11:02
Трое несовершеннолетних погибли при пожаре в Калужской области
Пресс-служба МЧС
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В результате пожара в жилом доме в городе Кирове Калужской области погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило дом на площади 60 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели в ходе тушения обнаружили тела пятилетней девочки, а также мальчиков 16 и 17 лет.

Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели ведомства. К тушению привлекли шесть единиц техники и 15 специалистов МЧС.

По предварительным данным, в момент возгорания взрослых дома не было, дети остались одни в доме без пожарного извещателя.

В пятницу, 13 декабря, квартира загорелась в многоэтажном доме в московском районе Лианозово. Прибывшие на место ЧП спасатели нашли в жилье тело 40-летнего мужчины , подробности происшествия выясняются.

Пожары МЧС РФ

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