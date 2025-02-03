03 февраля 2025, 07:02

Один человек пострадал при пожаре в доме на западе Москвы

Freepik
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Один человек пострадал при пожаре в семиэтажном жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в Можайском районе. В МЧС обратился очевидец, когда почувствовал запах дыма поблизости.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что задымление идет из подвала. В итоге его вскрыли, внутри был пострадавший. Человека вывели из помещения и оказали помощь. Огонь локализовали.

Ранее пожар случился в квартире в Черкесске. Возгорание могли устроить коты. Питомцы уронили кулер, вода залила удлинитель. Огонь разгорелся на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекли 12 специалистов и три единицы техники. Спасатели вытащили из квартиры двух женщин и пять котов.

Спасатели Пожары Москва
03 февраля 2025, 03:00
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13
Пресс-служба МЧС
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ДТП с автобусом и снегоуборочной техникой произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек», - отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе в воскресенье, 2 января. Авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва». Для ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек и семь единиц техники.

Уголовное дело Ленинградская область ДТП Автобусы
03 февраля 2025, 01:43
Отец и двое маленьких детей погибли при взрыве во дворе в Белоруссии
РИА «Новости»
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На северо-востоке Гомельской области кислородный баллон взорвался во дворе дома многодетной семьи. Три человека погибли, два пострадали, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Взрыв кислородного баллона случился во дворе дачного дома в деревне Луговая Вирня в Жлобинском районе. Семья воспитывала четырех детей, но в день ЧП один из них находился в Жлобине. Отец с детьми одного и трех лет скончались. Мать и шестилетний сын попали в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники криминалистического отдела и следственного управления осмотрели место происшествия. Они установят причину и условия, которые привели к взрыву.

В Азербайджане пять человек погибли при взрыве ручной гранаты , двое попали в больницу. Ребенок нашел ее и принес домой, в какой-то момент сработал взрывной механизм.

Белоруссия Газ Взрывы
03 февраля 2025, 00:22
Турист из России пропал в горах Абхазии
Freepik
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Турист из России пропал в Гудаутском районе в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Спасатели организовали поиск 38-летнего жителя Тюменской области. Сигнал о его пропаже поступил диспетчеру в 04:30.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ПСО МЧС Абхазии в количестве восьми человек. Других подробностей в МЧС не привели.

Ранее в Грузии в горах вооруженные грабители напали на российских туристов. Одного из них позже обнаружили в реке Накра. Подозреваемых арестовали, им грозит пожизненное заключение.

В Индии уже месяц не могут найти пропавшего российского туриста Ивана Ровейна. Он отправился в штат Гоа 1 декабря, чтобы провести на берегу моря отпуск со своими друзьями. Через шесть дней россиянин бесследно исчез из своего номера отеля.

Спасатели Абхазия Россия
03 февраля 2025, 00:07
Два человека погибли при ДТП с автобусом в Ленобласти
РИА «Новости»
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Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе. Погибли два человека, сообщила пресс-служба МВД Петербурга и Ленобласти.

ДТП произошло 2 февраля около 22:45 на 133-м километре трассы «Нарва» в Ленинградской области. В результате столкновения автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной машиной погибли два человека.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются.

В МВД добавили, что правоохранители проводят проверку.

Ранее после ДТП с иномаркой автомобиль Mercedes сбил решетку ограждения набережной и рухнул в Обводный канал.

В салоне находились мать и дочь. Прохожие сразу вытащили одну из них. Позже стало известно, что пострадавшие родственницы погибли.

Санкт-Петербург МВД РФ ДТП

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