Один человек получил тяжелые травмы из-за возгорания на складе во Внукове

По его данным, на складе в районе терминала А загорелась машинка для нанесения разметки на тротуаре.

Пламя распространилось на один квадратный метр, пожар потушили. Один человек в результате возгорания получил тяжелые травмы. Официально эти данные подтверждены не были.

360.ru обратился за комментарием в аэропорт Внуково, но на момент написания новости, получить информацию оперативно не удалось.

Накануне в центре Москвы загорелась квартира многоэтажки. Пожар вспыхнул в Мещанском районе, из-за распространения огня стала рушиться фасадная часть здания. Информации о пострадавших не поступало.

В тот же день пожарные спасли из огня пятерых детей в Луховицах. Подразделения «Мособлпожспаса» по автолестнице поднялись на четвертый этаж и эвакуировали несовершеннолетних.