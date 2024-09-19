19 сентября 2024, 10:21

Один человек получил тяжелые травмы из-за возгорания на складе во Внукове

РИА «Новости»
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В аэропорту Внуково произошло возгорание в помещении склада, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на складе в районе терминала А загорелась машинка для нанесения разметки на тротуаре.

Пламя распространилось на один квадратный метр, пожар потушили. Один человек в результате возгорания получил тяжелые травмы. Официально эти данные подтверждены не были.

360.ru обратился за комментарием в аэропорт Внуково, но на момент написания новости, получить информацию оперативно не удалось.

Накануне в центре Москвы загорелась квартира многоэтажки. Пожар вспыхнул в Мещанском районе, из-за распространения огня стала рушиться фасадная часть здания. Информации о пострадавших не поступало.

В тот же день пожарные спасли из огня пятерых детей в Луховицах. Подразделения «Мособлпожспаса» по автолестнице поднялись на четвертый этаж и эвакуировали несовершеннолетних.

Пожары Аэропорт Внуково
18 сентября 2024, 19:17
В подмосковном санатории загорелся спортзал
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В санатории «Загорские Дали», расположенном в Сергиево-Посадском городском округе, загорелась крыша спортзала, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Огонь охватил тысячу «квадратов».

«Эвакуация не проводится», - уточнили в министерстве.

Открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского округа. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись 15 человек на четырех единицах техники.

Пожары Россия Сергиев Посад Эвакуации
18 сентября 2024, 17:46
Брянский депздрав не получил обращение от родственников погибшего в Клинцах мужчины
Freepik
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Родственники обгоревшего в пожаре в Клинцах мужчины не обращались в департамент здравоохранения Брянской области с жалобой на врачей клинцовской центральной больницы. Об этом 360.ru сообщил заместитель директора ведомства Коба Кавтеладзе.

«В адрес департамента здравоохранения Брянской области обращений от родственников пациента, в том числе из иных инстанций, не поступало», - отметил он.

По его словам, комментарии по вопросу оказания медицинской помощи жителю Клинцов ведомство может дать только после проведения проверки.

Ранее в клинцовской больнице умер местный житель, которого после пожара госпитализировали с ожогами. Падчерица погибшего Татьяна и его племянница Елена обвинили в его смерти врачей.

По мнению родственников, мужчине не оказали квалифицированную помощь. Падчерица покойного отметила, что врачи вместо лечения просто накрыли пациента простыней, поливали ожоги хлоргексидином и давали обезболивающее.

Больницы Врачи Брянская область
18 сентября 2024, 16:03
Скончался второй пострадавший от стрельбы охранник Wildberries
РИА «Новости»
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Погиб еще один сотрудник охраны Wildberries, раненный при вооруженном нападении на офис в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москва Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 16:01
Собака напала на 11-летнего школьника в Кирове
Телеканал «360»
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Овчарка напала на 11-летнего школьника в Кирове. Кадры с камеры видеонаблюдения оказались в распоряжении 360.ru.

Пострадавший возвращался домой с занятий на самокате. На улице Некрасова мужчина выгуливал собаку. Животное было на поводке.

На кадрах видно, как к собачнику подошла женщина, видимо, его давняя знакомая, чтобы приласкать овчарку. Школьник остановился неподалеку.

Неожиданно собака потянула хозяина за поводок и вцепилась ребенку в ногу. Очевидец происшествия бросился оказывать мальчику первую помощь, а владелец собаки, некоторое время постояв неподалеку, удалился.

Другой информации о происшествии пока не поступало.

В августе в Кемеровской области собака, находившаяся на привязи, загрызла шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте. Зверя усыпили.

Собаки Школьники

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