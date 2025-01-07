Один человек получил сотрясение мозга в ДТП на севере Москвы

Участниками ДТП стали фура Volvo и Kia. Предварительно сообщалось о двух пострадавших, но после осмотра врачами скорой помощи выяснилось, что травмы получил один человек.

«Сотрясение мозга, госпитализирован в больницу Боткина», - сообщил источник.

Из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу движения из пяти в сторону центра.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте эвакуатор врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали женщина, двухлетний ребенок и водитель. Последнего пришлось вытаскивать из кабины с помощью гидравлического инструмента. Спасатели МЧС ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.