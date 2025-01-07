07 января 2025, 15:26

Один человек получил сотрясение мозга в ДТП на севере Москвы

РИА «Новости»
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Два автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали фура Volvo и Kia. Предварительно сообщалось о двух пострадавших, но после осмотра врачами скорой помощи выяснилось, что травмы получил один человек.

«Сотрясение мозга, госпитализирован в больницу Боткина», - сообщил источник.

Из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу движения из пяти в сторону центра.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте эвакуатор врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали женщина, двухлетний ребенок и водитель. Последнего пришлось вытаскивать из кабины с помощью гидравлического инструмента. Спасатели МЧС ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Москва
07 января 2025, 16:05
Boeing 737 экстренно сел во Внуково
Global Look Press
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Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Об этом рассказали 360.ru в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Посадка штатная. Заруливает самостоятельно», - отметили в пресс-службе.

На борту Boeing 737 сработала индикация стабилизатора, сообщили «Известия». Командир принял решение о посадке самолета в целях безопасности. Пассажиры и экипаж не пострадали при экстренной посадке судна.

«С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт», - уточнили в авиакомпании.

Ранее самолет Airbus A321neo, на котором изначально должны были прилететь пассажиры «Уральских авиалиний», совершил экстренную посадку в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа одного из двигателей. На борту находились 243 человека, включая экипаж, и никто из них не пострадал.

Boeing
07 января 2025, 15:13
Совершавшая кругосветку российская деревянная ладья потерпела бедствие в Малайзии
РИА «Новости»
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Во время кругосветного плавания в Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья «Пилигрим» с четырьмя людьми на борту. Об этом со ссылкой на посольство России сообщило «РИА Новости».

По его данным, капитан и его команда не пострадали. Экипаж состоял из трех россиян и одного белоруса. Ладья затонула у северного побережья острова Борнео в штате Саравак.

«С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», - отметили дипломаты.

В посольстве также подтвердили, что все моряки здоровы и хорошо себя чувствуют, несмотря на ЧП.

Ранее в Средиземном море затонул российский сухогруз Ursa Major. Специалисты обнаружили в его корпусе пробоину размером 50 на 50 сантиметров, образовавшуюся после нескольких взрывов. По данным RT,потерпевшие крушение моряки, спасенные испанским судном, вылетели из Мадрида в Россию.

Путешествия Дипломатия Корабли Азия
07 января 2025, 15:08
В Петербурге эвакуатор въехал в остановку. Есть пострадавшие
Пресс-служба МЧС
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На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуатор въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В аварии пострадали водитель, женщина и двухлетний ребенок. Мужчину пришлось вызволять из кабины машины с помощью гидравлического инструмента. Всех пострадавших госпитализировали.

«Спасатели МЧС России ликвидировали последствия ДТП», - добавили в министерстве.

Накануне один человек пострадал в аварии на севере Москвы. На Ленинградском шоссе легковушка врезалась в фонарный столб. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи.

Также 6 января в столице сгорела машина. Авария произошла недалеко от отделения почты в Северном Медведково. В результате никто не пострадал, в иномарке в момент пожара никого не было. В распоряжении 360.ru появились кадры, на которых видно, как огонь охватил капот авто, после чего от машины пошел густой дым.

Санкт-Петербург ДТП Машины
07 января 2025, 14:06
К мониторингу акватории в зоне ЧС в Черном море подключили все суда
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Кроме кораблей Морской спасательной службы, все гражданские суда, которые находятся или проходят через зону бедствия, также активно участвуют в поиске нефтяных пятен на поверхности моря. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

«Одномоментно речь идет о 50–60 судах - все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов», - отметили в оперштабе.

В прибрежных районах моря значительно усилили патрулирование акватории. Продолжается мониторинг в местах, куда могли попасть нефтепродукты после кораблекрушения. За сутки обследовано почти 260 квадратных километров акватории, обработано сорбентом более 2,2 тысячи квадратных метров.

Чтобы поддерживать высокие темпы работы по очистке пляжей от загрязненного грунта, увеличивают количество техники, которая работает на береговой линии. Под Анапой к уборке грунта с мазутом подключили самосвалы-вездеходы.

Ранее пятна мазута впервые нашли в Судаке. Также маслянистое пятно обнаружили в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы начали сбор нефтеводяной смеси. Всего с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли свыше 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Черное море Корабли Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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