Один человек получил сотрясение мозга в ДТП на севере Москвы
Два автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Участниками ДТП стали фура Volvo и Kia. Предварительно сообщалось о двух пострадавших, но после осмотра врачами скорой помощи выяснилось, что травмы получил один человек.
«Сотрясение мозга, госпитализирован в больницу Боткина», - сообщил источник.
Из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу движения из пяти в сторону центра.
В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте эвакуатор врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали женщина, двухлетний ребенок и водитель. Последнего пришлось вытаскивать из кабины с помощью гидравлического инструмента. Спасатели МЧС ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.