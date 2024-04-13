Один человек погиб в пожаре в квартире на юге Москвы

ЧП произошло в девятиэтажном доме № 41 по Ореховому бульвару. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже и прибыли на место.

В результате происшествия погиб один человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника, огонь распространился на площади в два квадратных метра.

Несколько дней назад пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб.