Один человек погиб в пожаре в квартире на юге Москвы
В результате пожара в квартире в Москве погиб один человек. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло в девятиэтажном доме № 41 по Ореховому бульвару. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже и прибыли на место.
В результате происшествия погиб один человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника, огонь распространился на площади в два квадратных метра.
Несколько дней назад пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб.