13 апреля 2024, 07:50

Один человек погиб в пожаре в квартире на юге Москвы

РИА «Новости»
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В результате пожара в квартире в Москве погиб один человек. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в девятиэтажном доме № 41 по Ореховому бульвару. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже и прибыли на место.

В результате происшествия погиб один человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника, огонь распространился на площади в два квадратных метра.

Несколько дней назад пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб.

Пожары Москва
13 апреля 2024, 07:53
Баня загорелась в Ростове-на-Дону, огонь охватил 500 квадратных метров
РИА «Новости»
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Крупный пожар произошел в банном комплексе, расположенном на улице Республиканская 106 А в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению огня привлекли 66 человек, а также задействовали 20 единиц спецтехники и пожарный поезд.

Благодаря слаженной работе спасателей огонь не перекинулся на соседние помещения. К 07:40 огонь локализовали. В пресс-службе МЧС добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Ореховом бульваре в Москве произошел пожар в высотке. В результате погиб один человек.

Пожары
13 апреля 2024, 07:45
Почти 270 домов остаются подтопленными в Курганской области
Пресс-служба МЧС
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Курганская область продолжает бороться с последствиями мощного паводка. В регионе остаются подтопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным на утро 13 апреля, подтопления зафиксированы в 12 населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского муниципальных округов.

В субботу, 12 апреля, власти сообщили об эвакуации более 7 тысяч человек.

Почти 900 человек находятся в пунктах временного размещения, включая детей. Остальные остановились у родственников.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что рабочие поднимут уровень дамбы перед пиком прохождения паводковой воды, чтобы защитить населенные пункты.

Паводки Курганская область Дороги
13 апреля 2024, 03:03
Сбивший трех пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен ИИ
Freepik
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Ретро-трамвай, сбивший трех пешеходов в Санкт-Петербурге, оказался оснащен искусственным интеллектом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

«Это „Довлатов“», - сказала представитель «Горэлектротранса».

Пострадавших госпитализировали. Двое мужчин поступили в больницу в состоянии средней тяжести, а женщина - в тяжелом состоянии. В самом трамвае на момент ДТП не было пассажиров.

Умный трамвай собрали «Уралтрансмаше», оснастив его передовыми системами с элементами искусственного интеллекта. В их числе был и комплекс активной безопасности.

Это все российские разработки технологии ИИ Cognitive Pilot, который, как сообщили агентству, при обкатке трамвая не задействовали. На момент ДТП им управлял водитель.

Авария произошла у станции метро «Приморская» 12 апреля. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве, когда в Гагаринском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.

Санкт-Петербург ДТП Искусственный интеллект
12 апреля 2024, 23:31
Оренбуржцы вышли на спасение животных в затопленных селах
Пресс-служба МЧС
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В Оренбургской области волонтеры на лодках продолжают дежурить на затопленных улицах. Они не только помогают местным жителям эвакуироваться, но и спасают домашних животных. Житель поселка Южный Урал Павел рассказал «360» об обстановке в зоне паводка.

«Сейчас в поселке затопило все дома. В моем доме вода два метра стоит. Первый этаж полностью в воде. Его теперь придется разбирать и сушить», - сказал он.

По словам мужчины, многие жители поселка стали эвакуироваться, когда вода поднялась на 8,5 метра. Павел со своей семьей покинул дом еще неделю назад.

Также он отметил, что полностью затопило поселок Дублевые Плесы и окружающие его СНТ. Сейчас там работают сотрудники МЧС, не остаются в стороне и обычные люди. Они помогают вывозить на своих лодках спасенных животных.

В Оренбурге в настоящее время подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ.

По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет спадать.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что ущерб, нанесенный весенним половодьем, предварительно оценили в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.

Волонтеры Паводки Животные Наводнение в Оренбургской области

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