15 января 2024, 11:28

Один человек погиб в ДТП в Москве за неделю

РИА «Новости»
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За неделю с 8 по 14 января в Москве произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, всего в ДТП пострадали 119 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. Самыми распространенными видами аварий были столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

Кроме того, самым аварийным днем стала суббота, когда произошло 24 ДТП. Меньше всего дорожных происшествий зафиксировали в понедельник - 10.

Столичные инспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и быть бдительными на зимней дороге. Пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных для этого местах и сохранять внимательность при пересечении проезжей части.

Сегодня рано утром в Москве два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.

ДТП ГИБДД Дороги Москва
15 января 2024, 11:08
Челябинские врачи рассказали о состоянии мальчика, придушенного шарфом на подъемнике
РИА «Новости»
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Состояние шестилетнего ребенка из Кургана, пострадавшего на горнолыжном курорте «Солнечная долина» возле Миасса, улучшилось. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой», - указали в ведомстве.

В региональном министерстве добавили, что ребенок продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь.

Несчастный случай произошел с мальчиком 12 января, когда он поднимался на ленточном подъемнике вместе с инструктором. Руку и шарф ребенка затянуло в механизм, что стало причиной удушения.

Врачи обнаружили у пострадавшего асфиксию и множественные травмы. После происшествия на горнолыжном курорте мальчик впал в кому, сообщила «Газета.ru».

Ребенка доставили на лечение в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дети Челябинская область Курган
15 января 2024, 11:05
Пассажиры рейса Flydubai ждали вылета из Петербурга в Дубай более 30 часов
Global Look Press
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Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai вынуждены были ждать вылета из Санкт-Петербурга в Дубай более чем 30 часов, сообщили «Известия». По словам одного из клиентов перевозчика, людей нормально не информировали о причинах происходящего.

Изначально вылет должен был состояться 14 января в 00:30, но этого не произошло - начались переносы. Все это время пассажиры сидели в аэропорту.

«Вторые сутки не можем улететь отдыхать. Авиакомпания Flydubai нас никак по сути не информирует», - пожаловался изданию один из пассажиров.

По его словам, полную отмену рейса объявили 14 января, но 15 января «как бы был зарегистрирован» новый рейс на 02:30. Правда, его успели перенести пять раз.

Еще один пассажир рассказал, что со слов представителя перевозчика, проблема была в самолете - его должны были доремонтировать, после чего воздушное судно должно было долететь до Москвы. После этого пассажиров уже должны были отправить в Дубай.

Собеседник газеты добавил, что авиакомпании следует официально разместить информацию об отмене рейса, чтобы люди могли потом обратиться в турфирмы, к туроператорам для компенсации и предоставления новых путевок взамен имеющихся.

«Потому что сейчас, если мы все уйдем, нам скажут: „Вы сами ушли, и вы ничего не получите“. А рейс как был, так и останется», - пояснил он.

По последним данным, во Flydubai заявили, что вылет должен состояться в 08:00 15 января.

Авиация Санкт-Петербург Дубай
15 января 2024, 11:02
Шиншилловая шуба, пальто и сапоги. Туристка заявила об ограблении в отеле в центре Москвы
Википедия
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Туристка из Саудовской Аравии обратилась в полицию, заявив, что у нее украли дорогие вещи в отеле Ritz Carlton в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как стало известно авторам статьи, 19-летняя путешественница прилетела в Москву 29 декабря и проживала в известной гостинице до 9 января. После этого она на три дня отправилась в Санкт-Петербург. Чемодан девушка оставила сотрудникам безопасности отеля, чтобы не возить с собой все вещи.

Однако, когда туристка вернулась за своим багажом, она обнаружила, что в нем не хватает некоторых дорогих элементов зимнего гардероба - шиншилловой шубы, двух кашемировых пальто и сапог.

Мирно решить вопрос с сотрудниками отеля ей не удалось, поэтому пострадавшая отправилась в полицию. Сумму общего ущерба она оценила приблизительно в 450 тысяч рублей.

Ранее сотрудник фирмы в Москве переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Злоумышленник рассчитывал, что по кадрам видеонаблюдения не поймут, что он мужчина.

Ограбления Кражи Москва
15 января 2024, 10:23
Работников шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод
РИА «Новости»
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Работников шахты «Заполярная», которую подтопило из-за прорыва подземных вод 15 января, вывели на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Воркутауголь» в своем Telegram-канале.

«Работники шахты „Заполярная“ выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», - указали представители компании.

По данным пресс-службы, грунтовые воды прорвало в шахте в 04:28. В момент происшествия в забое находились три человека.

Одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами, еще один горняк травм не получил. Он смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Третий шахтер скончался.

На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.

В главке МЧС по Республике Коми сообщили, что ЧП в шахте случилось на глубине 600 метров. В момент прорыва в шахте работали 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.

Шахты Работа

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