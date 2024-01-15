Один человек погиб в ДТП в Москве за неделю

По данным ведомства, всего в ДТП пострадали 119 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. Самыми распространенными видами аварий были столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

Кроме того, самым аварийным днем стала суббота, когда произошло 24 ДТП. Меньше всего дорожных происшествий зафиксировали в понедельник - 10.

Столичные инспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и быть бдительными на зимней дороге. Пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных для этого местах и сохранять внимательность при пересечении проезжей части.

Сегодня рано утром в Москве два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.