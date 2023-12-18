18 декабря 2023, 13:27

Один человек погиб в ДТП в Москве на прошлой неделе

РИА «Новости»
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Около 100 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали на дорогах Москвы с 11 по 17 декабря. В авариях погиб один человек, а еще 112 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

За неделю в числе пострадавших оказались девять детей. Всего произошло 40 столкновений транспортных средств и 39 наездов на пешеходов. Каждый третий наезд на пешеходов был в зоне переходов.

«Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье - пять ДТП», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за минувшую неделю сотрудники ДПС пресекли 316 попыток управления транспортными средствами водителями с признаками алкогольного опьянения.

На фоне неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге: соблюдать скоростной режим, держать дистанции и не отвлекаться на гаджеты.

Пешеходам порекомендовали быть аккуратными при пересечении проезжей части и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

В Москве на прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 156 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.

ДТП Дороги Водители Москва 2023
18 декабря 2023, 13:50
Снежная лавина едва не накрыла коляску с ребенком в Воронеже
РИА «Новости»
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Снег с крыши едва не упал на маму с коляской в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, рядом с одним из домов в микрорайоне Озерки. На появившихся в Сети кадрах женщина с коляской шла около дома. Когда они поравнялись с углом, нависавший с крыши снежный пласт стремительно рухнул вниз.

Женщина рассказала, что эту территорию не огородили. Рядом с самим зданием снег также не убирали.

«Мало того, что по нашим дорогам даже на санках не пройти и не проехать, так еще и совсем не чистят снег! Нас едва не завалило», - поделилась она впечатлениями от случившегося.

В Калуге после схода снега с крыши дома погиб ребенок. Семилетнего мальчика завалило снежной массой, медики не успели его спасти. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Дети Дороги
18 декабря 2023, 13:46
После порчи имущества военкоров Сапонькова и Стешина призвали возбудить дело
РИА «Новости»
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Неизвестные испортили входные двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что потребует возбудить уголовные дела по факту порчи имущества.

Неизвестные испортили входные двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале , что потребует возбудить уголовные дела по факту порчи имущества.

«Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль», - указал он.

Парламентарий уже отправил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, а также в МВД по факту случившегося. Хинштейн назвал порчу дверей прямым воспрепятствованием профессиональной деятельности» военных корреспондентов. Произошедшее он также счел способом «устрашения» и мести за принципиальную журналистскую позицию.

Военкор Роман Сапоньков рассказал «360» подробности ЧП. По словам журналиста, ему позвонил неизвестный, представившись участковым. Злоумышленник сообщил, что дверь военкора испортили. В процессе разговора и выяснения обстоятельств Сапоньков понял, что позвонивший человек не имеет отношение к полиции. Он перезвонил собеседнику, который начал хамить и угрожать военкору.

Уголовное дело Журналистика Военные Россия
18 декабря 2023, 12:07
Шесть детей пострадали в ДТП с самосвалом в Башкирии
РИА «Новости»
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В Башкирии произошла крупная авария с заказным автобусом и самосвалом. Пострадали семь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе. Заказной автобус HIGER, в котором ехали дети на экскурсию, врезался в самосвал SHACMAN. В результате аварии пострадали семь человек. Среди них шесть детей.

Судя по видео, от удара автобус частично улетел в кювет. У HIGER разлетелось лобовое стекло и вмяло капот. Рядом с местом аварии много припаркованных машин и людей.

Что послужило причиной ДТП, неизвестно. Подробности выясняются.

Накануне подобная авария произошла в Удмутртии. В Игринском районе столкнулись школьный автобус «Газель Next» и отечественная легковушка. Всего пострадали семь человек, среди них двое - дети. Ликвидировали последствия ДТП 13 человек и шесть единиц спецтехники.

Дети Башкирия ДТП Автобусы
18 декабря 2023, 11:44
Украинские националисты залили монтажной пеной дверь в квартиру военкора Сапонькова
РИА «Новости»
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Дверь в тамбур, ведущий в квартиру военкора Романа Сапонькова, неизвестные залили монтажной пеной и измазали экскрементами. Предположительно, это совершили украинские националисты. Об этом «360» рассказал сам Сапоньков.

Испортили дверь Военкор находится в зоне проведения спецоперации. Накануне вечером неизвестный позвонил ему на личный мобильный и представился участковым. Мужчина пробормотал свои имя и фамилию и сообщил, что дверь в тамбур, в котором находится квартира Романа, испортили. Также он сообщил, что на месте оставили какую-то записку.

Военкор не удивился, что его номер нашли, так как он находится во всеобщем доступе, в том числе в соцсетях. А в разных украинских пабликах Романа называют «боевиком», который якобы угрожает целостности республики.

Неизвестный начал расспрашивать военкора, кто сейчас находится в квартире. Роман ответил, что не готов раскрывать эти данные и уточнил, что сначала свяжется с родными и узнает, что происходит с его квартирой. Его супруга пришла, посмотрела на дверь и сообщила Сапонькову, что дверь в тамбур действительно запенили. Также ее измазали, предположительно, экскрементами.

«После этого я пробил номер по приложению. Он оказался зарегистрирован на каких-то левых людей, на какую-то женщину. Начались подозрения», - отметил Роман.

Беседа с украинцем Военкор включил камеру на телефоне и перезвонил неизвестному. Разговор выложил в соцсетях. Собеседник Романа оказался проукраинским. Он начал угрожать военкору.

После разговора с украинским националистом Сапоньков вызвал полицию. Но участковый, перезвонивший ему через 15 минут, сообщил, что правоохранители по указанному адресу не приедут.

Но после того, как история разлетелась в Сети, начался резонанс. И уже ближе к ночи по адресу военкора прибыла опергруппа и криминалисты. Они собрали отпечатки пальцев и опросили супругу Романа.

«Сам я в зоне СВО, это все знают, а почитатели бывшей Украины, как всегда, сражаются с мирными гражданами. В этом их суть», - написал Сапоньков в социальных сетях.

Как сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа», петербургская полиция ищет человека, который залил монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, которая принадлежит военкору. Сообщение об испорченном имуществе в правоохранительные органы поступило от местной жительницы.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», - уточнили в ведомстве.

Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», злоумышленники также пришли по месту прописки военкора Дмитрия Стешина. Нанесли ли его имуществу какой-либо ущерб, неизвестно.

Журналистика Украина Полиция

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