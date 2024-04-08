Один человек погиб в ДТП с автобусом под Санкт-Петербургом
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В аварии с автобусом погиб человек, еще трое пострадали. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».
По данным очевидца, авария произошла под Усть-Лугой. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте работают медики и пожарные бригады.
Судя по видео, легковушка получила серьезные повреждения. Кузов полностью смяло. Что послужило причиной аварии, неизвестно. Подробности выясняются.
Утром в понедельник, 8 апреля, на эстакаде над Киевским шоссе столкнулись два грузовика. Авария произошла на 40-м километре трассы. Одну машину заблокировало.