Один человек погиб в ДТП с автобусом под Санкт-Петербургом

Жителей села Полудни в Кинель-Черкасском районе Самарской области эвакуировали из-за подтопления паводковыми водами. Во время спасательной операции одна из лодок перевернулась. В ней находились двое детей, которые спаслись благодаря жилетам, сообщила «360» мать одной из пострадавших.

Село Полудни, по ее словам, подтопило. Днем 7 апреля спасатели организовали переброску жителей на другую сторону реки - люди спешили на электричку и по личным делам. Женщина рассказала, что среди них оказались двое детей, в том числе ее дочь-подросток. Последняя сняла аварию на телефон. В какой-то момент лодка наткнулась на дерево и перевернулась, люди оказались в воде.

«На детях были жилеты. Местные жители с другими спасателями принесли надувную лодку, и на ней их переправляли по одному. <…> Спасибо огромное всем, особенно тому, кто надел жилеты на детей», - сказала ее мать.

Собеседница «360» уточнила, что всех спасли, никто не травмировался. Несмотря на подтопление, организованная эвакуация началась лишь на следующий день.

«Сейчас [дочь чувствует себя] намного лучше, уехала учиться. Пока не знаю, ждем. Пробыть час в холодной воде… последствия проявятся не сразу», - рассказала она.

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы и подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. За сутки оказались подтопленными около 3,9 тысячи жилых домов.