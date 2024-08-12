12 августа 2024, 07:13

Один человек погиб в ДТП мотоцикла и автомобиля на МКАД

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В ночь на понедельник на МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, один человек погиб. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось на внутренней стороне 39-го км МКАД, еще двое пострадали.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом аварии. На кадрах можно увидеть, что мотоцикл ехал по левой крайней полосе, однако его резко «подрезала» другая машина. После столкновения мотоцикл отбросило в отбойник, а двух человек - на полосу встречного движения.

В настоящий момент движение в районе столкновения затруднено, на месте работают правоохранители.

«Столкновение мотоцикла и автомобиля произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД. На месте работают оперативные службы города», - заявили в Дептрансе.

Ранее подросток в Москве не справился с управлением автомобиля каршеринга и врезался в дом на Южнобутовской улице. Из-за ДТП погиб подросток 2009 года рождения.

Мотоциклы ДТП Москва
12 августа 2024, 03:13
Около сотни пациентов кардиоцентра в Югре заболели кишечной инфекцией
Freepik
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Симптомы пищевой инфекции зафиксировали у 94 пациентов кардиологического центра Югры. Депздрав региона вместе с Роспотребнадзором проводит проверку, сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

Из 94 заболевших 68 пациентов перевели в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщили в депздраве.

В Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии проводится эпидемиологическое расследование. За пациентами кардиоцентра установили усиленное наблюдение.

По предварительной версии, источник инфекции в продуктах питания, проводится проверка пищеблока. Плановую госпитализацию на время проверки приостановили.

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината подхватили острую кишечную инфекцию , об этом стало известно 9 августа. Все пострадавшие обедали в закрытой столовой для сотрудников.

ХМАО Здравоохранение Больницы Питание Роспотребнадзор Продукты
11 августа 2024, 23:12
В Югре нашли тела детей, пропавших вместе с группой хантов
Freepik
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Тела двух детей, которые пропали вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, нашли в Югре. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

«В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения», - написали в публикации ведомства.

До этого завели уголовное дело об исчезновении семьи в Сургутском районе. Как выяснили следователи, 8 августа семь жителей, входящих в число коренных малочисленных народов Севера, отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения они не добрались.

Утром 9 августа, в реке нашли труп женщины, а на следующий день там обнаружили двух мертвых детей. На телах не было признаков насильственной смерти.

Ранее источник 360.ru сообщил, как моторная лодка перевернулась в Москве-реке. На борту находились четыре человека.

Уголовное дело Дети Семья Россия Реки
11 августа 2024, 22:07
Два теплохода столкнулись в Петербурге
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Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Петербурге. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Правоохранители получили звонок о столкновении двух судов около 03:30 в воскресенье, 11 августа. Один теплоход врезался в другой при маневрировании в районе Свердловской набережной.

«В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На данный момент установлено, что у обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия», - уточнили в пресс-службе управления.

Капитаны теплоходов прошли медицинское освидетельствование, подтвердившее, что алкоголь перед работой они не употребляли. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Санкт-Петербург Полиция
11 августа 2024, 16:55
Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине
Unsplash
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Моторная лодка перевернулась в Москве-реке в районе Марьино, около Курьяновской набережной. Об этом сообщил источник 360.ru.

На борту находились четыре человека человека.

«Двое в жилетах. Один без жилета, сидит на лодке», - указал собеседник 360.ru.

На место ЧП направили спасателей и спецтехнику.

Ранее лодка с людьми на борту перевернулась на Белавинском озере в Усть-Кубинском районе в Вологодской области. В маломерном судне находились трое взрослых и четверо детей. Пять человек сами выплыли на берег, двое утонули.

В результате ЧП погибла 46-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Тела вытащили из воды прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Москва

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