Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

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«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - сказали в министерстве.

ЧП произошло перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в зонт одного из посетителей парка. Момент удара сняли на видео.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Электрический разряд угодил прямо в зонт, под которым прохожий прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте.