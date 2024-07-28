28 июля 2024, 17:00

Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

Unsplash
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Один человек погиб и еще трое пострадали во время удара молнии в парке «Патриот». Об этом 360.ru сообщили в Минздраве Московской области.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - сказали в министерстве.

ЧП произошло перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в зонт одного из посетителей парка. Момент удара сняли на видео.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Электрический разряд угодил прямо в зонт, под которым прохожий прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте.

Парки
28 июля 2024, 17:01
Молния попала прямо в зонт одного из посетителей парка «Патриот»
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Молния попала в зонт, под которым от дождя прятались двое мужчин на площади в парке «Патриот» в Кубинке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он опубликовал видео с последствиями ЧП. На кадрах видно как минимум трех лежащих без сознания людей около Главного храма ВС России, у двоих из них шла кровь. На заднем фоне раздается плач.

«Долбануло ой как», - говорит за кадром женщина.

По информации источника 360.ru, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Видео с моментом удара молнии опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее жертвами грозы в индийском штате Уттар-Прадеш за сутки стали не менее 38 жителей. Молнии попали в фермеров и тех, кто прятался от дождя под кронами деревьев. В городе Пратапгарх от электротравм погибли 11 человек. Ожоги получили несколько десятков местных жителей.

Больницы Видео Парки
28 июля 2024, 16:33
Момент удара молнии в парке «Патриот» попал на видео
Freepik
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Молния попала в зонт одного из посетителей парка «Патриот» в Кубинке. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что молния ударила как минимум по трем людям. Они шли рядом, а потом упали из-за разряда.

По данным источника 360.ru, всего из-за удара молнии пострадали четыре человека. Они получили электротравму, двоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Молния ударила в центральную площадь парка, в место рядом с Главным храмом ВС России.

В РЕН ТВ отметили, что у пострадавшей женщины произошел гипертонический криз средней тяжести.

Ранее молния поразила самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший из Иркутска в город Ленск в Якутии. Гроза повредила обшивку киля с правой стороны.

Воздушное судно перевозило только груз, пассажиров на борту не было. Экипаж не пострадал, указали в Telegram-канале Aviaincident.

Больницы Видео Парки
28 июля 2024, 16:14
Скончался второй пассажир разбившегося в КЧР самолета
Пресс-служба МЧС
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Из жизни ушел второй пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве подтвердили, что мужчина скончался в больнице. Во время авиакатастрофы он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Самолет потерпел крушение 28 июля в районе населенного пункта Красный Курган, неподалеку от Медового водопада.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились два человека. Один умер на месте, а второго реанимировали и отвезли в больницу.

Ранее в Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Он рухнул в безлюдной местности, экипаж самолета катапультировался. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение из-за технической неисправности. Точную причину случившегося выяснят специалисты.

Больницы Авиакатастрофы Самолеты
28 июля 2024, 15:46
Число пострадавших от молнии в парке «Патриот» в Кубинке увеличилось
Unsplash
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Молния ударила по территории парка «Патриот» в Кубинке, пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, двое посетителей парка находятся в тяжелом состоянии.

Больницы Парки

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