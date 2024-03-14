14 марта 2024, 05:45

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на Колыме

РИА «Новости»
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Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один — погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один - погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Вертолеты Смертность МЧС РФ Авиакатастрофы
14 марта 2024, 05:01
Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в Магаданской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Вертолеты Авиакатастрофы
14 марта 2024, 01:43
Мертвую женщину нашли под окнами дома в Тюмени
Freepik
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Тело женщины нашли вечером в Тюмени. Горожанка выпала из дома по улице Широтной, сообщило Ura.ru.

Тюменку обнаружили в районе 19:00 во дворе одного из многоквартирных домов. Очевидцы сообщили, что на вид ей было около 50 лет.

По данным регионального департамента здравоохранения, вызов приняли в 19:04. Бригада скорой помощи прибыла в 19:12. Врачи оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Тело молодой москвички ранее обнаружили под окнами дома в районе Некрасовка. Рядом с ней в сугробе лежал мужчина.

Медики госпитализировали его с повреждением спины и торакальной травмой. Погибшая имела срок за причинение смерти по неосторожности маленькой дочери.

Тюмень Врачи Женщины
14 марта 2024, 00:17
Иномарка с водителем внутри взорвалась на западе Москвы
РИА «Новости»
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Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился человек. Машина стояла на Береговом проезде в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«После взрыва салон охватил огонь. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи», - уточнил он.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло у дома № 4 по Береговому проезду. Предположительно, взорвалась японская иномарка Subaru, внутри нее был один человек.

После взрыва он вывалился из машины, но успел серьезно пострадать. По неофициальным данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона.

В феврале на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. Никто из горожан не пострадал.

Взрывы Иномарки Машины Москва
13 марта 2024, 21:47
Труп женщины год пролежал в доме на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры в жилом доме на улице Дыбенко в Москве и обнаружили останки женщины. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.

Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.

Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.

Смерть пенсионерки наступила год назад.

Москва

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