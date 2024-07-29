Один человек погиб при размытии перемычки Беломорканала в Карелии
Машинист экскаватора погиб при размытии перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
На ролике видно, как автомобиль с Ляховым остановился на дороге, а за ним остановилась машина, в которой находился Ватников. Последний выбежал из салона и начал бить своего коллегу по голове. В конфликт вмешался охранник OG Buda, который оттеснил агрессора. Артисты продолжили выяснять отношения на проезжей части.
«Другие бы за твои слова могли спросить намного жестче, я максимально легко с тебя спросил», - прокомментировал Obladaet в своем Telegram-канале.
«Охранник одним ловким движением остановил трех человек, которые тщательно готовили нападение», - ответил OG Buda.
Ранее рэпер Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про его экс-супругу Анастасию Ивлееву. Артист накинулся на него на вокзале в Москве.
ЧП произошло утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при шлюзе и СНТ «Балтийский».
Удалось спасти пятерых человек , в том числе двоих детей, четверо пропали без вести. Три дома разрушило водой.
На месте работают 19 единиц техники и 76 спасателей. В готовность приводят аэромобильную группировку и вертолет Ми-8. Из-за происшествия в Сегежском округе республики ввели режим ЧС.
По последней информации главы Карелии, еще четырех пропавших удалось найти. Еще двоих людей продолжают искать.
На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги.
Накануне поток воды из-за прорыва дамбы в Челябинской области унес почти на полкилометра двухэтажный жилой дом.
Кроме того, выше неблагоприятного уровня поднялся уровень воды в реке Урал в районе Орска.
По информации источника, после хлопка жильцы дома видели лежащего на газоне мужчину, а в воздухе был отчетливый запах пороха.
По предварительным данным, мужчину доставили на скорой помощи в медицинское учреждение. Что именно вызвало громкий взрыв - на данный момент неизвестно. Вероятно, это могла быть петарда.
Ранее в одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми трех сестер без признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины скончались около двух недель назад. Журналисты выяснили, что они могли состоять в секте. Источник издания рассказал, что пару месяцев назад девушки добровольно отказались от еды.
Все произошло 28 июля в девятиэтажке по улице Мурановской. Жительница соседнего дома рассказала, что ее собака отреагировала на громкие звуки с улицы: кто-то бил стекла и кричал.
«Я выглянула и увидела, как мужчина руками бьет свои окна и рвет занавески и по рукам течет кровь. Я испугалась, что он потом выпрыгнет из окна, потому что он постоянно свешивался, и вызвала полицию», - сказала она.
Собеседница 360.ru стала не единственной, кто позвонил в экстренные службы. Другой свидетель сказал, что к дому подъехали две пожарные машины, скорая помощь и полиция.
«Да вроде увезли его, пожарная машина поднимала кабинку к окну, темно уже было. Полиция отодвинула людей подальше, он в них кидался чем-то из квартиры. Потом все разъехались, и тишина», - рассказал мужчина.
К тому моменту дебошир успел выбить окна своей комнаты, соседней и кухни, рассказал третий очевидец. По его словам, на прохожих летели стекла и бутылки. Причиной такого странного поведения могло стать психическое расстройство, не исключил собеседник 360.ru.
«Он в психиатрической больнице лежал. Его вчера выпустили, по-моему. А вся эта дичь, говорят, произошла из-за того, что отец покончил с собой у него на глазах, когда ему было семь лет», - объяснил очевидец.
В другом доме в Москве жильцы забыли закрыть входную дверь , а утром обнаружили на кухне незнакомку. Женщина пришла без обуви и разговаривала сама с собой.