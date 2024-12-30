30 декабря 2024, 09:41

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Утром 30 декабря в многоквартирном доме на северо-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже, сообщил источник 360.ru.

Сотрудники спасательных служб прибыли на вызов в район Северное Тушино. Возгорание случилось в девятиэтажном доме на улице Героев Панфиловцев. Металлическую дверь квартиры, откуда шел дым, пришлось вскрыть.

Пожар распространился на площади пять квадратных метров, ему присвоили первый ранг. Квартира оказалась сильно захламлена. Внутри спасатели обнаружили одного погибшего. Работы на месте продолжаются.

Пожары Москва
30 декабря 2024, 09:24
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Самарской области
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Легковой автомобиль и автобус попали в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, пятеро человек пострадали и один погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В результате аварии погибла женщина 1977 года рождения. Пострадали пять человек, среди них три ребенка», - заявили в ведомстве.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пригорки Исаклинского района, на 1144-м километре автодороги М-5 «Урал», где столкнулись следовавший по маршруту Пермь - Самара автобус Yutong и легковой автомобиль Lada Vesta.

На момент аварии в автобусе находились 42 человека. Предварительной причиной ДТП стало непредоставление легковым автомобилем преимущества автобусу при выезде на главную дорогу.

День назад четыре человека погибли и один пострадал в аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Ставропольском крае.

ДТП Автобусы
30 декабря 2024, 09:04
Мужчина получил 60% ожогов тела при пожаре в квартире на юге Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Утром 30 декабря при пожаре в квартире на юге Москвы пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание началось на четвертом этаже дома по Кантемировской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на двух квадратных метрах мебель.

По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, покинули квартиру самостоятельно. Их сын 2005 года рождения остался в одной из комнат и получил ожоги 60% тела, его доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Предположительно, причиной возгорания стали складируемые вещи и вспыхнувшие автозапчасти.

Пожары Москва Квартиры
30 декабря 2024, 08:32
Пострадавших при авиакатастрофе под Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Трех граждан Киргизии, которые пострадали при крушении самолета в Казахстане вблизи города Актау, накануне доставили в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Сотрудники ведомства помогали осуществлять перевозку.

Спецборт с пострадавшими приземлился в столице Киргизии минувшей ночью. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением медиков.

Авиакатастрофа с лайнером Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. Самолет следовал из Баку в Грозный, но до конечного пункта не добрался. Он разбился вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 69 человек, погибли 38 из них.

Черные ящики лайнера направят для расшифровки в Бразилию.

Казахстан Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 05:57
Проблемы с шасси возникли еще у одного самолета компании, лайнер которой рухнул в Южной Корее
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Рейс авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Южной Кореи в понедельник, вернулся в аэропорт из-за той же проблемы с шасси, которая, предположительно, стала причиной смертельной катастрофы с участием другого самолета той же модели днем ранее. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли.

По данным агентства, речь идет о рейсе 7C101 авиакомпании Jeju Air. Самолет поднялся из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу. Капитан обнаружил проблему с шасси вскоре после взлета.

Командир экипажа сообщил о механическом дефекте пассажирам по громкой связи. После этого он принял решение вернуться в Кимпхо.

Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты только после перехода на новый самолет, утверждают собеседники Yonhap.

Предполагается, что в воскресной авиакатастрофе самолета авиакомпании Jeju Air, в результате которой в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, оказались неисправны все три шасси.

Рейс в понедельник, 30 декабря, выполнял самолет Boeing B737-800 - та же модель, что и самолет, потерпевший крушение днем ранее. Из 41 самолета в авиапарке Jeju Air 39 - Boeing B737-800.

Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся. На борту находился 181 человек, спасти удалось только двоих.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Boeing Авиакомпании

Новости по теме