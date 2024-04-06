Один человек погиб при пожаре в Татарстане после взрыва газового баллона

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», - сказано в публикации.

Пожар в городе Нурлат случился из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом доме. Как сообщили спасатели, огонь распространился на первом и втором этажах. В здании обрушились наружные стены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По неуточненной информации, в одной из квартир взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Всего в доме зарегистрированы 22 человек, количество проживающих уточняют. В общеобразовательной школе № 3 подготовили пункт временного размещения.