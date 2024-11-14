Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве
Пожар случился в квартире в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, на месте происшествия спасли 12 человек, двое из которых дети.
Позже в Telegram-канале МЧС подтвердили информацию о погибшем.
«Всего спасены 12 человек, в том числе 2 детей. К сожалению, один человек погиб», - написали представители ведомства.
Как отметили спасатели, сотрудники экстренных служб потушили открытый огонь площадью 60 квадратных метров.
В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как из квартиры на высоком этаже выходят клубы дыма.
Ранее пожар потушили в Балашихе. Возгорание началось в подсобном помещении местного кафе.