Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы

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Спасатели прибыли на вызов в многоквартирный дом, где на втором этаже произошло возгорание в одной из квартир. Само здание газифицировано.

На площадке в подъезде заметили плотное задымление. Спасатели проложили магистральную рабочую рукавную линию, чтобы подготовить звено газодымозащитников (ГДЗС) к работе.

В процессе ликвидации пожара выяснилось, что пострадавшая квартира была сильно захламлена. Возгорание возникло в одной из комнат на площади четыре квадратных метра. Внутри спасатели обнаружили погибшего человека.

Кроме того, группы направили, чтобы проверить верхние этажи.

Ранее на юге Москвы при пожаре в квартире пострадал мужчина , получивший 60% ожогов тела.