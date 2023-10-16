Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

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По данным источника, пламя уже потушили. В ходе разбора завалов обнаружили труп. Другой информации пока не поступало.

Ранее, 14 октября, крупный пожар вспыхнул в 1-м Иртышевском проезде на востоке столицы. По данным источника «360», огонь охватил 120 квадратных метров. Происшествие случилось в кирпичном доме. Пламя разгорелось на первом и втором этажах. Также 12 октября случился пожар в нежилом здании на Варшавском шоссе в Москве. К тушению огня привлекли сотрудников городских аварийно-пожарных служб.

Еще 11 октября в Химках загорелось нежилое здание. Огонь вспыхнул на площади 40 квадратных метров. Как стало известно «360», пламя оперативно ликвидировали. Очевидцы разместили кадры в соцсетях. На них видно, как вверх поднялись черные клубы дыма.