30 октября 2024, 02:32

Один человек погиб при пожаре на складе в Долгопрудном

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Сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», - заявили в МЧС.

Площадь возгорания возросла до 1300 квадратных метров. Огонь локализовали. По данным спасателей, горело хранилище с удобрениями. К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники МЧС работают при сильном задымлении и высокой нагрузке.

Ранее пожар в двухэтажном административном здании начался на северо-западе Москвы. Как сообщил источник 360.ru, пламя охватило постройку на Таманской улице.

Спасатели Пожары Долгопрудный Москва
29 октября 2024, 22:52
Мужчина взорвал светошумовую гранату у детской площадки в Подольске
Pixabay
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В Подольске у детской площадки на улице 43-й Армии мужчина взорвал светошумовую гранату. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина около одного из домов, расположенных на улице 43-й Армии, бросил на землю, предположительно, светошумовую гранату», - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В красногорской школе ученики пострадали из-за падения подвесного потолка. ЧП произошло в образовательном центре на бульваре Красногорский перед началом урока физкультуры.

Подольск Мужчины Полиция
29 октября 2024, 20:03
Привязавшего к бамперу труп собаки пенсионера из Клина задержали
Телеканал «360»
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Жителя деревни Пустые Меленки, который протащил по дороге мертвую собаку, привязанную к машине, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Пенсионера заподозрили в жестоком обращении с животным.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в прокуратуре.

Один из местных жителей снял на видео мертвую черную собаку, привязанную за шею к бамперу легковой машины. Очевидец предупредил водителя, что у того могут возникнуть проблемы, но пенсионер огрызнулся в ответ и уехал, волоча труп животного по дороге.

Сын пожилого мужчины заверил, что отец не убивал пса , а нашел уже мертвым и хотел таким образом отвезти владельцу. Соседка пенсионера тоже уверена, что мужчина попросту не мог застрелить животное.

Клин Пенсионеры Собаки Животные
29 октября 2024, 19:46
Самокатчики-граффитисты изрисовали пункт ДПС на Тверской Заставе
Pxhere
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Двоих самокатчиков-вандалов разыскивают в Москве за испорченный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Как сообщил Telegram-канал Mash, молодые люди изрисовали граффити сначала одну будку, а потом направились к другой.

«Ущерб от действий самокатчиков уже устанавливается, как и их личности. Чтобы в будущем задержать ребят и дать возможность все компенсировать», - сообщили авторы публикации.

Преступление попало на камеры наблюдения. На записи видно, как двое молодых людей подъезжают на одном самокате и портят будку.

Весной вандалы осквернили стихийный мемориал военным в Москве. Двое пьяных мужчин распинали ногами цветы.

Двоих самокатчиков-вандалов разыскивают в Москве за испорченный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Как сообщил Telegram-канал Mash , молодые люди изрисовали граффити сначала одну будку, а потом направились к другой.

Граффити Москва
29 октября 2024, 19:03
Пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы
Pxhere
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Деревянное двухэтажное административное здание загорелось на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил постройку на Таманской улице. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Там что-то хранилось. Чуть не убило парней», - сообщил источник.

По данным пресс-службы МЧС Москвы, информации о пострадавших не поступало.

Мощный пожар вспыхнул 29 октября на складе с удобрениями в Долгопрудном. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожары Москва

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