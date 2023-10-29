Один человек погиб при пожаре на нефтяном резервуаре в Коми
Возгорание выведенного из эксплуатации нефтяного резервуара произошло в районе поселка Верхнеколвинск в Коми, в результате погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба компании «Лукойл-Коми».
Компания уточнила, что ЧП произошло во время работ подрядной организации «Эколайф».
«Нарушение правил техники безопасности стало одной из предполагаемых причин произошедшего. По предварительной информации, погиб один человек и еще двое пострадали», - подчеркнули в пресс-службе.
Экстренные службы приступили к работам по ликвидации возгорания.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич добавила в Telegram-канале , что во время работ «Эколайфа» резервуар был пустым.
«Возможного загрязнения и утечки нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов», - написала она.
Глава регионального ведомства отметила, что на месте работают семь пожарных подразделений.