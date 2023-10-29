Один человек погиб при пожаре на нефтяном резервуаре в Коми

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Компания уточнила, что ЧП произошло во время работ подрядной организации «Эколайф».

«Нарушение правил техники безопасности стало одной из предполагаемых причин произошедшего. По предварительной информации, погиб один человек и еще двое пострадали», - подчеркнули в пресс-службе.

Экстренные службы приступили к работам по ликвидации возгорания.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич добавила в Telegram-канале , что во время работ «Эколайфа» резервуар был пустым.

«Возможного загрязнения и утечки нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов», - написала она.

Глава регионального ведомства отметила, что на месте работают семь пожарных подразделений.