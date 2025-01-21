Один человек погиб при пожаре на бытовках на северо-востоке Москвы

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По его данным, происшествие случилось в районе Марфино на улице Комдива Орлова. Загорелись две двухъярусные металлические бытовки, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, огонь уже локализовали. В эпицентре пожара нашли обгоревший труп.

Ранее, 17 января, пожар случился на строительной бытовке в Красногвардейском районе Петербурга. Пламя охватило строение размером 3×6 метров. В ликвидации огня участвовали 10 спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого, 6 января, бытовки загорелись на заводской стройке на северо-востоке столицы. Пламя случайно заметил очевидец и сообщил в службу спасения.