Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Еще один член экипажа пострадал, он находится в тяжелом состоянии.
«Самолет разбился в районе Медового водопада. Причины произошедшего пока неизвестны», - уточнили авторы материла.
К месту происшествия выехали экстренные службы. Пострадавшего реанимируют, уточнил Telegram-канал «112».
Ранее бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Судно упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. Летчики успели катапультироваться. Членов экипажа доставили в медучреждения Минобороны России.