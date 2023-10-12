Один человек погиб при обрушении в шахте в Пермском крае

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Сообщение о ЧП поступило в дежурную службу в 22:08 по московскому времени. Кровля обрушилась в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники.

«По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. К сожалению, в результате обрушения имеется погибший», - уточнили в ведомстве.

На месте обрушения к работам приступили 27 спасателей. Туда же направили восемь единиц техники.

В сентябре на угольной шахте в провинции Гуйчжоу в Китае произошел пожар. Предварительно, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. Рабочих заблокировало в помещении, они не смогли выбраться. В результате возгорания погибли 16 человек.