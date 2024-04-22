22 апреля 2024, 00:43

Один человек погиб при массовом ДТП с шестью машинами в Твери

РИА «Новости»
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В массовой аварии с шестью машинами в Твери погиб один человек. Еще четверо пострадали, сообщило издание mk.ru.

ДТП произошло на проспекте Николая Корыткова. Автомобиль Kia двигался со стороны микрорайона Мигалово, по правой полосе ее опередил и подрезал Volkswagen, в результате чего из-за касательного столкновения он вылетел на встречную полосу движения.

На встречке Volkswagen стокнулся с автомобилем «Лада Ларгус» и протаранил припаркованные машины. По информации издания, водителем Volkswagen был таксист-мигрант, он заявил, что у него заклинило руль. Он и два его пассажира, а также водитель «Лады» попали в больницу. Позже стало известно, что в ДТП погиб один человек.

В Ленобласти в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 10 человек. Следователи предположили, что причиной аварии стал нетрезвый водитель.

ДТП Машины Водители
22 апреля 2024, 00:04
Сильный пожар разгорелся на производственном предприятии в Орехово-Зуеве
Пресс-служба МЧС
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В Орехово-Зуеве огнеборцы приступили к ликвидации пожара в производственном здании. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в Астрахани произошел крупный пожар на территории общей площади 1200 квадратных метров. Загорелись торговые павильоны и кровля одного из магазинов. Также спасатели потушили крупный пожар , вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров.

Огнеборцы в Ленинградской области вынесли из горящей квартиры собаку , которая была без сознания. Пожар произошел в одном из домов в городе Мурино.

Спасатели Пожары МЧС РФ Орехово-Зуево
21 апреля 2024, 23:16
Трехлетний ребенок в Ногинске задохнулся, застряв головой в кроватке
Global Look Press
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Трехлетний ребенок умер в Ногинске. Мальчик застрял между лестницей и ярусом кровати, тело обнаружили 20 апреля, сообщили в Telegram-канале подмосковного СК.

«В квартире в Ногинске обнаружено тело трехлетнего мальчика с признаками механической асфиксии», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным следственных органов, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизу. Родителей и соседей допросили.

В середине марта в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла в кресле стоматолога после удаления зуба. Ребенок потерял сознание, бригада скорой не смогла спасти ее.

Уголовное дело Дети
21 апреля 2024, 22:18
Попавшая в аварию липецкая спортсменка умерла в больнице
Freepik
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В больнице скончалась спортсменка из Липецка, которая попала в дорожную аварию на Кубани. В этом ДТП погиб тренер и пострадали дети из велошколы. Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

«Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась. Алина сидела с Максимом (тренер - прим. ред.) на переднем сиденье, как самая старшая. И была в самом тяжелом состоянии», - написала градоначальница.

По ее словам, мама и сестра были рядом со спортсменкой на протяжении всего времени в больнице. Также сама Уваркина приходила к пациентке. Женщина выразила искренние соболезнования родным и близким Алины.

В ночь на 2 апреля в Тихорецком районе Кубани на автодороге «Кавказ» машина марки Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Priora. Как выяснили следователи, шофер иномарки был пьяным. В другой машине сидели тренер и четверо пассажиров - велосипедисты от 12 до 17 лет. В ходе аварии тренер умер, а подростков госпитализировали.

Ранее другая авария случилась в Ленинградской области. Автобус, перевозивший примерно 50 пассажиров, опрокинулся на дороге.

Дети Больницы Женщины Дороги Автобусы Машины
21 апреля 2024, 21:54
Девочка-подросток пропала в городе Мурино под Петербургом
РИА «Новости»
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Девочка 14-ти лет пропала в Мурино Ленинградской области, ее местонахождение неизвестно с 17 апреля. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Согласно размещенной ориентировки, девочка пропала в Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды. Рост подростка - 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые длинные, сказано на сайте поисковиков.

В ориентировке указано, что у девочки с собой был черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

В Пермском крае накануне загадочно пропала жительница города Березники. Женщина подошла к подъезду своего дома, позвонила в домофон, но в квартиру не поднялась.

Дети Ленинградская область

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