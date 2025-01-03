03 января 2025, 03:29

Один человек погиб при крушении самолета в Калифорнии

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

При падении самолета на здание около муниципального аэропорта Фуллертона в штате Калифорния травмы получили 15 человек, один погиб. Об этом сообщило ABC.

«Девять пострадавших доставили в больницу. Остальные получили медицинскую помощь на месте» - отметили в сообщении.

Крушение произошло днем 2 января в районе 2300 квартала Уэст Реймер Авеню. Небольшой самолет врезался на коммерческое здание , предположительно склад, пробив в крыше дыру. После этого произошло возгорание. Пожар четвертой категории сложности уже потушили.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники аварийно-спасательных служб. Полицейское управление Фуллертона временно закрыло близлежащие дороги.

Также из находящихся рядом зданий и загоревшегося склада эвакуировали людей. Причины авиакатастрофы выясняются. Полиция проводит расследование.

Пожары Авиакатастрофы Самолеты Калифорния
03 января 2025, 02:38
Самолет рухнул на складской комплекс в Калифорнии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Небольшой самолет врезался в здание около муниципального аэропорта Фуллертона в штате Калифорния и спровоцировал пожар в складском комплексе. Об этом сообщил телеканал Fox 5.

Авиакатастрофа произошла 2 января в 14:10 в районе 2300 квартала Уэст Реймер Авеню в непосредственной близости от аэропорта. Легкий самолет по неизвестной причине упал на коммерческое здание, предположительно склад. Он пробил в крыше дыру и спровоцировал возгорание.

К месту происшествия съехались аварийно-спасательные службы и парамедики. Полицейское управление Фуллертона объявило эвакуацию из пострадавшего здания и сообщило о закрытии близлежащих дорог. Информация о раненых не поступала.

Крупная авиакатастрофа произошла в Южной Корее. Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан , врезался в здание и загорелся.

Погибли 179 человек , лишь двое выжили.

США Авиация Авиакатастрофы Самолеты
02 января 2025, 23:19
Мужчину насмерть придавило КамАЗом на севере Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
КамАЗ придавил мужчину, когда тот занимался его ремонтом на севере Москвы. Предварительно, пострадавший скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о происшествии поступила дежурному в 22:13. На территории металлобазы, расположенной на Дубнинской улице, мужчина занимался ремонтом грузового автомобиля.

В какой–то момент КамАЗ начал катиться вперед, человек оказался под ним. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее грузовик задавил пешехода на севере Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Спасатели Грузовики Мужчины Москва
02 января 2025, 23:03
Ликвидацию разлива нефтепродуктов в Крыму завершили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Успешно завершились работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на двух новых участках береговой линии в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Новые участки, загрязненные нефтепродуктами, обнаружили в Керчи и Ленинском районе. В их очистке участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.

«Очистили более четырех километров берега. Собрали и вывезли более двух тонн загрязненного песка и грунта», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты за сутки обследовали 214 километров береговой линии.

Всего с начала работ осмотрели 1803 километров береговой линии, очистили более 48,5 километра побережья, собрали и вывезли 229 тонн загрязненного грунта. Помимо этого, благодаря усилиям спасателей и волонтеров смогли спасти 168 птиц.

В конце декабря 2024 года Росрыболовство сообщило о гибели 21 дельфина в черноморской акватории из-за разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Спасатели Инцидент в Керченском проливе МЧС РФ Крым Нефть Крушение танкеров в Керченском проливе
02 января 2025, 20:28
Девочка сильно обожгла лицо в театре Надежды Бабкиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве 10-летний ребенок получил сильные ожоги на представлении в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Искры от пиротехники осыпали лицо девочки в первом ряду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Новогодний спектакль прошел в здании на Олимпийском проспекте. По сценарию на елке зажглась пиротехника. Однако искры разлетелись дальше, чем задумали организаторы, и обожгли лицо 10-летней зрительницы в первом ряду. Скорая помощь увезла девочку в больницу.

МЧС предупредило об опасности пиротехники. Несмотря на это, россияне продолжили их запускать и получать увечья.

Так, житель Дагестана лишился кисти руки из-за петарды, а в Свердловской области семья из трех человек сожгла салютом городскую елку.

В Подольске мужчина запустил опасный фейерверк дважды, едва не уничтожив жилой дом и припаркованную машину.

Дети Театры Медицина Надежда Бабкина

Новости по теме