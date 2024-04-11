Один человек погиб по время крупного пожара в Ижевске

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ижевске на улице Пойма. К сожалению, при разборе завалов обнаружен погибший», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным спасателей, еще два человека обратились за медицинской помощью после пожара.

Ранее стало известно, что в Ижевске загорелось предприятие по производству пакетов. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Администрация объекта предупреждала, что внутри может находиться еще один сотрудник.

Замначальника регионального МЧС Андрей Блинов рассказал, что на начальном этапе была угроза распространения огня на другие производственные здания, которые находится на расстоянии 10 метров. Спасателям удалось не допустить этого. В тушении пожара приняли участие более 80 человек, а также 27 единиц техники.