По информации источника, погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и обоих подростков госпитализировали. Они оказались в разных медучреждениях. Водитель каршеринга не пострадал.

Ночью стало известно, что в аварии в Вологодской области погибли двое хоккеистов юношеской команды «Чайка» - 12-летний и 13-летний мальчики. Подробной информации о дорожно-транспортном происшествии на тот момент не было - источники СМИ сообщали, что машину с хоккеистами занесло на встречную полосу при неудачном перестроении. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области выразили соболезнования родным жертв.