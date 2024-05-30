30 мая 2024, 23:59

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с минивэном в Рязанской области

Pxhere
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Легковушка и минивэн столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Шацком районе. Автомобилем Lada Granta управлял 61-летний мужчина, за рулем микроавтобуса Toyota находился 40-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб», - заявили в ведомстве.

Семерых пострадавших, которые ехали в микроавтобусе, госпитализировали. Среди раненых детей нет, уточнили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла ранее в Польше. Украинские подростки попытались скрыться от полиции на автомобиле Audi A4. Они мчались со скоростью 150 километров в час с выключенными фарами, в результате машина влетела в дерево.

ДТП Машины Водители Lada
30 мая 2024, 21:27
Склад с маслами и железом загорелся в Печатниках
РИА «Новости»
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Пожар разгорелся на предприятии в районе Печатников. Источник 360.ru сообщил, что пламя вырывается со склада с маслами и железом.

Пожар произошел на Южнопортовой улице. Загорелся опасный объект - на складе хранилось железо и масляные жидкости.

По информации источника, людей с территории завода вывели до приезда пожарных, скорая помощь не потребовалась.

Днем 30 мая пожарные тушили склад на улице Мартеновской в Москве. Площадь возгорания достигла четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении участвовали 120 человек, задействовали два вертолета.

Пожары Заводы Москва
30 мая 2024, 20:48
Действовали по регламенту. Власти Воронежской области — о скандальном досмотре перед ЕГЭ
Pxhere
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Организаторы Единого госэкзамена в школе № 62 в Воронеже действовали по регламенту. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

«Инструкция предусматривает прохождение, предупреждение о запрещенных предметах, которые необходимо выложить, и возврат в случае, если выпускник передал сопровождающему предметы, вызывающие срабатывание рамки металлоискателя, на еще один круг. Так и действовали наши организаторы», - отметили в ведомстве.

При этом организаторам направили рекомендации по более деликатному отношению к эмоциям выпускников при прохождении металлодетектора. Это сделали согласно требованию о создании доброжелательной и спокойной обстановки.

«Необходимо больше комментариев, разъяснений, содействия. Предполагаем, что именно непонимание, как происходит целиком процедура, что и в случае срабатывания детектора выпускники попадут в пункт проведения экзамена, и вызвало ту негативную эмоцию, которая переросла в действия, зафиксированные камерой видеонаблюдения», - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что выпускники имеют право подать апелляцию о нарушении порядка государственной итоговой аттестации прямо на пункте проведения экзамена.

«С таким заявлением на пункте никто из выпускников в этот день не обращался», - заключили в департаменте.

Ранее выпускники воронежской школы пожаловались, что их заставили раздеться для прохождения металлодетектора. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.

ЕГЭ Школы Экзамены Образование
30 мая 2024, 20:41
ГУМВД Воронежа задержало мужчину, заставившего сына бить по лицу детей
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Мужчина в Воронеже поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу. Полиция задержала правонарушителя, сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по региону.

В полицию обратились местные жители. Они заявили, что мужчина заставил детей встать на колени на детской площадке перед его сыном, а потом велел мальчику бить товарищей по лицу.

«В настоящее время мужчина, совершивший противоправные действия, установлен, им оказался 40-летний местный житель», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия. Выяснилось, что в мальчика попали мячом. Это случилось во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.

Дети Видео Мужчины Полиция
30 мая 2024, 19:40
«Аэрофлот» назвал фейком новость об аварийной посадке рейса Самара — Москва в Шереметьеве
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В аэропорту Шереметьево не было аварийной посадки борта, следовавшего из Самары в Москву. Об этом сообщили 360. ru в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

«Информация об аварийной посадке рейса SU1213 Самара - Москва не соответствует действительности. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме. Повреждений шасси не было», - уточнили представители авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus 321 с 179 пассажирами экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной аварийного приземления стало якобы лопнувшая покрышка стойки шасси.

Ранее пилоты рейса Санкт- Петербург - Сочи экстренно посадили борт в аэропорту Минеральных Вод. Причиной тому послужили неполадки, возникшие во время полета.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево

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