Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с минивэном в Рязанской области
Легковушка и минивэн столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в Шацком районе. Автомобилем Lada Granta управлял 61-летний мужчина, за рулем микроавтобуса Toyota находился 40-летний водитель.
«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб», - заявили в ведомстве.
Семерых пострадавших, которые ехали в микроавтобусе, госпитализировали. Среди раненых детей нет, уточнили в Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла ранее в Польше. Украинские подростки попытались скрыться от полиции на автомобиле Audi A4. Они мчались со скоростью 150 километров в час с выключенными фарами, в результате машина влетела в дерево.