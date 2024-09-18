Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе у офиса Wildberries

Сухогруз «Нефтерудовоз — 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сухогруз «Нефтерудовоз - 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в повороте судно вышло за кромку судового хода. Никто не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура проведет проверку, по итогам которой примут решение о мерах реагирования.

В феврале в порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз , шедший под флагом Панамы. На его борту находились 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

А в конце прошлого года похожее происшествие случилось под Анапой с сухогрузом Blue Shark под флагом Белиза. Морская спасательная служба сняла судно с мели, и вскоре оно благополучно прибыло в порт Кавказ.