18 сентября 2024, 14:30

Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе у офиса Wildberries

Телеканал «360»
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Жертвой стрельбы у офиса Wildberries в Москве стал один человек. Еще двое получили ранения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Среди раненых есть полицейские. Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств случившегося. Сотрудники работают внутри здания и проводят осмотр места происшествия.

Источник 360.ru сообщил о пяти пострадавших в результате перестрелки. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств Умар Чичаев и Абубакар Местоев.

Огонь у офиса Wildberries открыли днем 18 сентября. Бизнесмен, муж основательницы компании Владислав Бакальчук с вооруженной охранной пытались незаконно попасть в офис.

Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 13:40
«Обстановка стабильная». WB подтвердила попытку захвата офиса компании Бакальчуком
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Wildberries не панировала никаких встреч с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании. Он пытался проникнуть туда незаконно, подтвердила 360.ru пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу», - отметили в пресс-службе.

Сам Бакальчук заявил, что на него пытались напасть в столичном офисе маркетплейса. По словам бизнесмена, он приезжал туда на переговоры по остановке строительства складов. Напавшими на Бакальчука оказались сотрудники службы охраны и неизвестные ему люди.

Строительство Работа Переговоры Маркетплейсы
18 сентября 2024, 13:34
Сухогруз сел на мель, проходя Беломорканал
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Сухогруз «Нефтерудовоз — 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сухогруз «Нефтерудовоз - 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в повороте судно вышло за кромку судового хода. Никто не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура проведет проверку, по итогам которой примут решение о мерах реагирования.

В феврале в порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз , шедший под флагом Панамы. На его борту находились 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

А в конце прошлого года похожее происшествие случилось под Анапой с сухогрузом Blue Shark под флагом Белиза. Морская спасательная служба сняла судно с мели, и вскоре оно благополучно прибыло в порт Кавказ.

Прокуратура РФ Корабли Республика Карелия
18 сентября 2024, 13:24
Бизнесмен Бакальчук заявил о попытке нападения в московском офисе Wildberries
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что на него пытались напасть в московском офисе маркетплейса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен вместе со своей командой приезжал в офис Wildberries на переговоры по остановке строительства складов.

Бизнес Маркетплейсы Москва
18 сентября 2024, 10:55
Уезжающую с горящих складов в Приморье фуру в огне сняли на видео
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Прокуратура Приморского края опубликовала видео, как полыхающая фура покидает территорию склада в районе «Китайского рынка», где начался пожар. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

Горящий автомобиль, выезжающий с территории склада, зафиксировала камера видеонаблюдения. В прокуратуре заявили, что организовали проверку по факту пожара.

Возгорание произошло днем 18 сентября на территории склада, огонь распространился на площади три тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что территория и здания принадлежат индивидуальному предпринимателю. В ликвидации пожара задействовали более 30 специалистов, шесть единиц техники и более 10 пожарных расчетов.

Ранее в Москве начался пожар в одном из бизнес-центров на цокольном этаже. В лифте во время ЧП застряли люди, их удалось спасти.

Пожары Прокуратура РФ Приморье

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