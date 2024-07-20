20 июля 2024, 18:38

Один человек погиб и девять пострадали в массовой аварии под Воронежем

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В Воронежской области столкнулись два грузовика, иномарка, микроавтобус и «Газель». Жертвой ДТП стал скончался один человек, еще девять пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В 00:10 по московскому времени в Павловском районе вдитель КамАЗа, буксируя на жесткой сцепке другой грузовик, выехал на встречку врезался в Skoda Octavia.

После этого он столкнулся с «Газелью», которой управлял 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault протаранил буксируемый КамАЗ.

В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте. В больницу в травмами доставили девять человек, среди них - двое подростков.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подольске грузовая «Газель» наехала на стоявший на обочине из-за поломки легковой Ford. Жертвами аварии стали два человека.

Уголовное дело Больницы Грузовики ДТП Водители
20 июля 2024, 18:01
«Дети хотели спать и падали». Что известно об отравлении россиян газом в отеле в Турции
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Причиной отравления газом российских туристов в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе Турции стал сломавшийся бойлер. Об этом со ссылкой на посольство России сообщил РБК.

По данным дипмиссии, бойлер для нагрева воды сломался в пятизвездочном отеле 18 июля, из-за этого произошла утечка газа.

Пострали из-за этого пять россиян, их доставили в больницу, оказали помощь и уже выписали, добавили собеседники издания. После туристам предоставили другие номера. Сейчас жалоб ни у кого нет, подчеркнули в посольстве.

В номере, по его словам, была комфортная температура, хотя потом, когда к ним прибежали два сотрудника отеля и врач, они распахнули окно и сказали, что в помещении очень душно.

«Остается вопрос, что за газ и как он влияет на организм », - заключил он.

Подробностями случившегося в одном из чатов в Telegram поделился один из пострадавших. По его словам, в клинику людей отвозили на скорой. У постояльцев были сильные головные боли, слабость, кто-то терял сознание.

«Целый день под капельницами провели. Как состояние улучшилось, отправили назад», - уточнил мужчина.

Также он обратил внимание, что никакого запаха в здании не было. Люди даже не подозревали, что им может что-то угрожать.

Больницы Туризм Россия
20 июля 2024, 17:40
Енот на поводке попал в беду в Москве-реке. На помощь послали катер
Unsplash
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Домашнего енота спасают в Москве близ Братеевского моста. О происшествии с животным сообщил источник 360.ru.

По его информации, енот находится в Москве-реке, достать его самостоятельно владелец не может. Питомец был на поводке и, судя по всему, зацепился им, возможно, за камень, пояснил собеседник 360.ru.

На помощь еноту направили спасателей на катере, добавил он.

Животные Москва
20 июля 2024, 17:31
Спасатели вытащили трех утопленников из карьера в Улан-Удэ
РИА «Новости»
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Тела трех утонувших мужчин подняли спасатели из карьера в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что рядом с водоемом стоит знак. Он указывает, что купание в карьере запрещено. Но это не остановило местных жителей, которые бросились в воду. В результате на поверхность никто не всплыл.

В пресс-службе попросили жителей не использовать для купания необорудованные места из-за огромных рисков для жизни. Кроме того, не стоит идти в водоем после употребления алкоголя. Также спасатели попросили не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха у водоемов и внимательно следить за детьми.

Начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук заявил, что с начала года в городе утонули 10 взрослых и один ребенок. По его словам, все смертельные случаи произошли в местах, не оборудованных для купания.

Спасатели МЧС РФ Россия Водоемы
20 июля 2024, 16:36
Пневматики основных опор шасси разорвало у Ан-24 при посадке в Якутии
РИА «Новости»
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Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 53 человека. В обстоятельствах случившегося разбирается комиссия Росавиации, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Мирный Ан-24 прилетел около 08:00 20 июля из Ленска. Во время посадки у воздушного судна разрушились несколько пневматиков основных опор шасси.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 49 пассажиров. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко.

После ЧП Ан-24 отбуксировали на стоянку. С 08:40 до 09:10 аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, в этот период уходов воздушных судов, летевших в Мирный, на запасные аэродромы не было.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», - подчеркнул Кореняко.

Ключевой целью расследования он назвал установление причин случившегося и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Также в обстоятельствах ЧП разбирается якутский следственный отдел на транспорте, заявили в Восточном МСУТ СК. Проверку проводят по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиация Якутия

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