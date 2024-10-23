Один человек погиб и 10 госпитализировали после обеда в McDonald’s в США

В Центре отметили, что первые сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зарегистрировали 49 случаев в 10 штатах.

«Из 28 пациентов, о которых есть данные, 10 были госпитализированы, и у одного развился гемолитико-уремический синдром - серьезное состояние, которое может привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в Колорадо», - заявили в CDC.

Специалисты Центра выяснили, что большинство заболевших заказали «Роял Чизбургер». Они предполагают, что пострадало больше людей, но не все из них обратились за помощью к медикам или прошли тестирование на кишечные инфекции.

Ранее российский юрист Яна Бондаренко рекомендовала при отравлении продуктами из магазина сохранить остатки испорченной еды для экспертизы и найти чек, подтверждающий покупку.

В США 49 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в ресторанах быстрого питания McDonald’s, из них 10 человек доставили в больницы и еще один скончался. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).