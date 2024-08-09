Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии на МКАД
Массовая авария произошла на на 53-м километре МКАД. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник 360.ru.
Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе Бесединского шоссе. Из-за аварии на трассе образовался затор.
Перекрыты четыре полосы движения. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Для устранения последствий аварии вызвали уборочную технику.
Дептранс Москвы подтвердил факт ДТП и посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда. Момент аварии попал на видео.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - сообщили в департаменте.