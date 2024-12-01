Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с фурами в Курилове

В экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что она заблокирована и не может выйти из машины. Также она рассказала, что видит погибшего мужчину, предположительно, водителя одной из фур.

Перекрыта одна полоса движения. Позже источник уточнил, что двое человек смогли выбраться из ловушки самостоятельно. К месту происшествия выехали спецслужбы.

Ранее на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова произошла массовая авария. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.