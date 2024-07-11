11 июля 2024, 11:49

«Одержимы мальчиками». В США двух учительниц обвинили в сексе с учениками

Freepik
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В Соединенных Штатах две учительницы попали под следствие по подозрению в сексе с учениками. Об этом сообщили журналисты New York Post.

По данным издания, Рейли Грисон и Бруклин Шулер работали в школе округа Калхун в штате Джорджия и были подругами.

По версии следствия, за три месяца учительницы совратили как минимум троих подростков. Грисон вступила в интимную связь с одним учеником, а Шулер - с двумя.

Учительницы дружили и вели себя в школе вызывающе.

«Казалось, они были просто одержимы мальчиками. И все в школе это знали и еще шутили про это», - заявила изданию одна из свидетельниц.

По словам родительницы, Шулер и Грисон постоянно пытались соблазнить отцов школьников: они слишком громко смеялись и близко подходили к ним.

На днях Шулер и Грисон предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии в отношении опекаемого лица. Женщинам грозит до 25 лет заключения.

Ранее в США задержали учительницу средней школы за интим с учеником. По данным следствия, она в течение трех месяцев занималась сексом с 18-летним подростком.

США Учителя Аресты Секс
11 июля 2024, 12:35
Йоркширского терьера привязали и заперли в машине в Москве
Телеканал «360»
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Маленькую собаку заперли в белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. Питомец может находиться в машине целые сутки, рассказала 360.ru очевидица Ольга, которая обратилась за помощью в полицию.

Женщина не пытается самостоятельно спасти животное, но переживает за него. Автомобиль на улице стоит целыми днями - уезжает только вечером.

«Хозяин, похоже, приезжает, оставляет собаку в машине, а сам где-то рядом работает», - поделилась она.

Жарко или нет в машине, Ольга не знает. Но она обратила внимание, что фары авто горят, возможно, включен кондиционер. Собаку первым заметил коллега женщины, и она решила проверить.

«Окна в машине затемненные, я с трудом ее разглядела только через переднее стекло. <…> Она сейчас на переднем сиденье, собака маленькая, стриженная. У нее, поводок привязан к ручке <…> [пес] на подстилочке лежит», - добавила она.

Источник 360.ru тоже подтвердил, что в экстренные оперативные службы поступила заявка о запертой в машине собаке. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве уже был подобный случай: собаку оставили в запертой машине на 30-градусной жаре на Нежинской улице. Оставленный без присмотра пес провел один несколько часов, он громко лаял. На место происшествия выехали спасатели.

Собаки Животные Машины Москва
11 июля 2024, 11:52
В Петербурге мужчина ранил ножом подростка, заступившегося за женщину
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, будучи пьяным, преследовал женщину и ранил ножом 17-летнего подростка, попытавшегося за нее заступиться. Об этом сообщил источник 360.ru и поделился видео с камер наблюдения.

По его данным, во вторник жительница дома номер 47 по Шлиссельбургскому проспекту позвонила в дверь соседке и сообщила, что за ней гонится неизвестный. Та незамедлительно вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские нашли в подъезде раненного ножом юношу. Его в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Через несколько часов подозреваемого удалось задержать в одном из соседних домов. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже был судим, нигде не работал и был пьян. У него изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.

В прошлую пятницу 25-летняя жительница Петербурга ударила ножом супруга во время ссоры.

Санкт-Петербург МВД РФ
11 июля 2024, 11:07
«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность
Global Look Press
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Катание на сапбордах в последние несколько лет стало любимым летним развлечением россиян. Заодно и одним из самых опасных: люди часто забывают о мерах предосторожности. Такая самонадеянность недавно чуть не стоила жизни шести туристам.

Отдыхающим важно самостоятельно заботиться о своей безопасности, независимо от того, в каком водоеме будет заплыв, подчеркнул эксперт.

Всегда нужно надевать спасательный жилет и страховочный крепеж на ногу, который не даст сапу уплыть при падении человека в воду. Также желательно брать с собой телефон в непромокаемом чехле.

Дударев напомнил, что «дикие» пункты проката сапов, которые организовывают по принципу «приехали на грузовике на берег, выгрузили сапы, сдаем в аренду» не гарантируют безопасность. У них, как правило, нет спасателей, мера ответственности не определена, поэтому, если что-то произойдет, прийти на помощь никто из профессионалов не сможет.

Эксперт отметил, что ежегодно случается много происшествий, связанных с сапбордами. Сегодня любителей этого спорта можно заметить практически на любом водоеме, причем зачастую не предназначенном подобных для заплывов.

«Потом спасателям приходится на водном транспорте подъезжать и доставлять их на берег. С точки зрения спасателей, сапборды - это плавсредство. Но пока никаких правил по их эксплуатации практически не существует», - сказал Дударев.

Спасают раз в неделю Начальник Службы спасателей города Новороссийска Алексей Одеров рассказал 360.ru, что неподалеку от места происшествия действительно отдыхал его сотрудник.

Когда местные жители заметили, что людей на сапах тащит в море, они бросились за помощью к нему и местным рыбакам.

Правила безопасности при катании на сапах Плавать на сапах во время ветра опасно, подтвердил заслуженный спасатель Российской Федерации Алексей Дударев. Обычно на таких досках гребут стоя или сидя, это создает парусность, в итоге борт сносит не столько течение, сколько ветер.

Сапы чуть не унесло в Черное море Возле поселка Малый Утриш Краснодарского края отдыхающих едва не унесло в Черное море. Молодые люди катались на сапбордах и не сразу заметили, что их начало сносить течением и сильным ветром в открытую воду, сообщил Telegram-канал SHOT.

Когда спохватились, сил добраться до берега уже не было, оставалось лишь звать на помощь. К счастью, попавших в беду туристов спасли. Двоих смогли догнать достаточно быстро, а вот остальных отнесло примерно на три километра от берега.

Хотя большинство СМИ приписали спасение людей отдыхавшему неподалеку сотруднику Службы спасения Новороссийска, на самом деле любителей сапбордов вытаскивали трое мужчин на двух лодках. Об этом рассказали местные жители в комментарии Telegram-каналу начальника службы.

Одеров уточнил, что летом у него и коллег хватает работы: как минимум раз в неделю приходится кого-нибудь выручать. Часто люди далеко заплывают, а возвращаться к берегу уже нет сил. Иногда помочь успевают сами местные жители или прокатчики на гидроциклах.

Сапы создают серьезную проблему: люди не понимают, как опасны волны, и думают, что они прибьют доску к берегу. Но их, наоборот, уносит в открытое море. Однако люди, к сожалению, самонадеянные, подчеркнул начальник службы.


Отдых Спасатели Черное море Правила Реки Водоемы
11 июля 2024, 10:26
СКР не дали закрыть дело о крупных пожарах в Курганской области
Global Look Press
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Генеральная прокуратура решила отменить постановление следователя центрального аппарата Следственного комитета, связанное с прекращением уголовного преследования нескольких подозреваемых по делу о крупном пожаре в Курганской области. Об этом сообщили журналисты «Коммерсант».

Пожар унес жизни около 20 человек, еще приблизительно три тысячи - остались без крыши над головой.

Изначально следователи подозревали в ЧП энергетиков, которые могли допустить замыкание проводов. Однако позже установили, что возгорание возникло само по себе, а власти Кургана из-за халатности вовремя не организовали уборку мусора и старой травы.

Потерпевшие пожаловались президенту, депутатам Госдумы и надзорным недобросовестное расследование, благодаря которому подозреваемые избежали наказания.

Представители Генпрокуратуры приняли доводы и продолжили расследование.

Мощные пожары в Курганской области произошли в мае 2023 года. Огонь охватил деревни и поселки на общей площади 11 тысяч гектаров.

Генпрокуратура РФ Пожары Курганская область

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