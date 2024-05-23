23 мая 2024, 14:15

«Очнулась вовремя». Житель СНТ в Истре помог спасти пострадавшую при пожаре

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Постояльцам сгоревшего хостела в Истре помогли местные жители. Один из жителей СНТ «Снегирь» рассказал 360.ru о спасении женщины.

О пожаре мужчина узнал от соседа, который среди ночи поднял людей и потребовал открыть ворота для въезда машин оперативных служб. Из окна горевшего дома выпрыгнула женщина, которую впоследствии госпитализировали.

«Очнулась вовремя. По большому счету повезло, жива осталась. Там рука сломана, сотрясение вроде бы диагностировали медики. Во всяком случае, в рубашке родилась», - сказал он.

Женщина, по словам собеседника 360.ru, проснулась, когда огонь уже полыхал. Она в шоковом состоянии выбежала на улицу. Вызвать экстренные службы не могла - телефон остался внутри.

«Там все сгорело. Она выпрыгнула и стояла там, рыдала. Дом уже горел, и она не могла подмогу вызвать, телефон там остался. Человек в растрепанных чувствах был», - рассказал местный житель.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшую и увезли в больницу. По информации МЧС, погибли восемь человек. Последствия пожара сняли на видео.

«Пламя-то было достаточно сильное с учетом того, что еще у соседнего здания пластиковый водослив стал плавиться. Ситуацию спасло то, что он хоть и деревянный, но обложен кирпичом», - рассказал мужчина.

В частном трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» жили нелегальные мигранты. Мужчина арендовал его и оборудовал хостел. Возбудили уголовные дела , в том числе о причинении смерти по неосторожности.

Пожары Истра Мигранты
23 мая 2024, 13:03
Спасатели достали еще одно тело из-под завалов сгоревшего дома в Истре
РИА «Новости»
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Тело еще одного погибшего обнаружили при пожаре в частном доме в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Это второй труп, который спасатели нашли на месте сгоревшего дома. Общее число жертв пожара увеличилось до восьми человек.

Сгоревший дом располагался в деревне Падиково. По предварительным данным, здание находилось в аренде и работало в качестве хостела для мигрантов.

Пожар в здании произошел в ночь на четверг, 23 мая. Пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также дело о незаконной миграции.

Ход и результаты расследования под свой контроль взяла прокуратура Московской области.

Пожары МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 11:52
Горящий в Подмосковье хостел сняли на видео
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Открытое горение в хостеле в СНТ в подмосковной деревне Падиково ликвидировали утром 23 мая. Кадры полыхающего здания появились в распоряжении 360.ru.

По данным МЧС, огонь успел охватить 80 квадратных метров. В результате ЧП, по официальным данным, погибли шестеро. Источник РИА «Новости» позже заявил, что число жертв выросло до семи.

В здании располагался хостел , пояснила в беседе с 360.ru местная жительница. По ее словам, сначала огонь в здании пытались тушить соседи. О масштабе произошедшего и гибели людей она узнала только утром.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Пожары
23 мая 2024, 11:48
Жительница подмосковного СНТ рассказала о начале смертельного пожара в хостеле
Телеканал «360»
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При пожаре в хостеле в СНТ в деревне Падиково по последним данным погибли семь человек. Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала, что ранним утром возгорание в здании пытались тушить, в том числе, соседи.

«Без четверти три я вышла [на улицу] не могла спать, собаки очень сильно лаяли, посмотрела, но ничего не увидела, но наверное пожар уже начался, а с четырех часов уже подключились соседи и стали каким-то образом тушить», - поделилась женщина.

О том, что в результате ЧП погибли люди, она узнала из новостей уже утром.

«Там один мальчик был молоденький, выжил, слава Богу, в этот момент был в другом месте, всегда помогал по хозяйству. Это был хостел, его хозяин умер несколько лет назад и вступила в права наследства его дочь, она владелица хостела», - добавила собеседница 360.ru.

О том, что число жертв пожара возросло до семи человек , ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В МЧС официально подтверждали гибель шестерых.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Пожары
23 мая 2024, 11:11
Число жертв пожара в Истре выросло до семи человек
РИА «Новости»
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Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в деревне в округе Истра возросло до семи человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Ранее в МЧС, прокуратуре и ГСУ СК региона подтверждали данные о шести жертвах.

Известно, что огонь успел охватить 80 квадратных метров. Утром спасатели объявили о ликвидации открытого горения. По факту гибели людей уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают следователи и криминалисты.

Пожары

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