«Очнулась вовремя». Житель СНТ в Истре помог спасти пострадавшую при пожаре

О пожаре мужчина узнал от соседа, который среди ночи поднял людей и потребовал открыть ворота для въезда машин оперативных служб. Из окна горевшего дома выпрыгнула женщина, которую впоследствии госпитализировали.

«Очнулась вовремя. По большому счету повезло, жива осталась. Там рука сломана, сотрясение вроде бы диагностировали медики. Во всяком случае, в рубашке родилась», - сказал он.

Женщина, по словам собеседника 360.ru, проснулась, когда огонь уже полыхал. Она в шоковом состоянии выбежала на улицу. Вызвать экстренные службы не могла - телефон остался внутри.

«Там все сгорело. Она выпрыгнула и стояла там, рыдала. Дом уже горел, и она не могла подмогу вызвать, телефон там остался. Человек в растрепанных чувствах был», - рассказал местный житель.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшую и увезли в больницу. По информации МЧС, погибли восемь человек. Последствия пожара сняли на видео.

«Пламя-то было достаточно сильное с учетом того, что еще у соседнего здания пластиковый водослив стал плавиться. Ситуацию спасло то, что он хоть и деревянный, но обложен кирпичом», - рассказал мужчина.

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