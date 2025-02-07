07 февраля 2025, 13:27

Очистку пляжей в Анапе приостановили из-за холода и сильного ветра

Global Look Press
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Очистку пляжей от мазута в Анапе приостановили из-за сильного ветра и холода. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Это сделано для заботы о здоровье приехавших помогать Анапе молодых людей», - подчеркнули в штабе.

Там отметили, что температура воздуха сейчас около нуля. Когда возобновятся работы на побережье, пока неизвестно. Продолжают работу волонтеры, помогающие пострадавшим от мазута птицам, и сам штаб.

Ранее МЧС опубликовало видео , как спасатели и волонтеры выкопали ров на центральном городском пляже для защиты от выбросов мазута. Сразу за рвом соорудили заградительный вал высотой два метра. Его укрепили полипропиленовой сетью, которая должна будет собирать даже самые мелкие капли нефтепродуктов.

Волонтеры Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
07 февраля 2025, 13:09
Жительницу Краснодара отправили под арест на 10 суток за демонстрацию груди
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Ленинский районный суд Краснодара признал 28-летнюю девушку виновной в мелком хулиганстве и отправил ее под арест на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вечером 4 февраля горожанка ехала в машине в качестве пассажирки и в момент движения по центральной улице города вылезла в люк, а затем продемонстрировала окружающим обнаженную грудь. Девушка признала вину и раскаялась за проявленное неуважение к обществу.

«В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится», - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось видео , на котором видно, как из люка автомобиля Mercedes желтого цвета вылезла девушка и подняла топ. Автор ролика пояснил, что съемка велась не в выходной день. По статье о хулиганстве жительнице Краснодара грозило до 15 суток ареста, а водителя иномарки могут оштрафовать на две тысячи рублей за перевозку пассажира вне кабины.

Суд Краснодар Аресты
07 февраля 2025, 12:16
Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, захламившего квартиру
РИА «Новости»
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Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, который захламил квартиру и пугает детей в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По их словам, мужчина последние полгода лежал в психиатрической клинике, но теперь его оттуда выписали, и он вернулся в прежнее жилище. Он таскает домой просрочку из урн около супермаркетов, разводя тараканов, клопов и крыс, и буянит в подъезде.

Принудительно госпитализировать его не получается - санитары, вызванные накануне, не приехали. Участковая отказалась опечатывать квартиру, а родственников у мужчины нет.

Ранее в московском районе Южное Бутово заметили мужчину, который катал по улицам пустую тележку из супермаркета и рассказывал всем, что в ней застрял его друг.

Мужчины Квартиры
07 февраля 2025, 11:05
Нижегородский школьник пытался передать конфеты с наркотиками другу в СИЗО
РИА «Новости»
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Девятиклассник попытался передать в СИЗО в Нижегородской области конфеты с наркотиками. Школьника задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, с молодым человеком связался его друг. Он позвонил приятелю прямо из изолятора и попросил передать ему запрещенки.

«Родители арестанта скинули подростку денег, тот купил конфет, засунул вместо начинки мефедрон и метадон», - написали авторы поста.

Юноша отправился на свидание в СИЗО, но сотрудники изолятора обнаружили порошок. В общей сложности школьник пытался передать восемь пакетиков. Девятиклассника задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге мужчина-наркоман надругался над семилетней дочерью сожительницы. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Все произошло в компании друга, который тоже употреблял запрещенные вещества.

Наркотики СИЗО Школьники
07 февраля 2025, 09:48
Водолазы МЧС нашли утонувших на Байкале рыбаков. Тела были на глубине 7 метров
Пресс-служба МЧС
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Водолазы МЧС достали из озера Байкал двух утонивших рыбаков. Тела обнаружили на семиметровой глубине с помощью подводной камеры, сообщила пресс-служба ведомства.

Рыбаков вытащили из воды в районе бурятского села Максимиха. Неподалеку от них затонул автомобиль.

«В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков», - отметили в пресс-службе.

В МЧС предположили, что мужчины эвакуировались из провалившегося под лед автомобиля, но выбраться из заледеневшего озера они не успели.

Ранее машина с водителем и пассажиром ушла под лед на Аргазинском водохранилище Челябинской области. Оба мужчины успели выбраться из салона «Нивы» и добраться до берега.

В МЧС призвали двигаться по льду на транспорте только на специальных переправах. По информации ведомства, при выходе на лед в других случаях водители подвергают себя и пассажиров неоправданному риску.

МЧС РФ Бурятия

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