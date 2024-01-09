Очевидец рассказал о последствиях пожара в районе автовокзала в Мытищах

«Там выгорела парикмахерская, аптека, магазин одежды. Ветеринарка не пострадала почти. Фотостудия моего отца, на удивление, целая», - сказал он.

Административное здание находится в районе автовокзала на Университетской улице, 13/3. Экстренные службы вызвали в 01:19, и спустя 40 минут пожарные начали тушение. На фото с места возгорания видно, что открытый огонь перекинулся на кровлю, в воздух поднялся густой дым.

В Забайкалье почти 30 вагонов сошли с рельсов. Никто не пострадал. РЖД сообщила, что габарит соседнего пути получил повреждения и задержали некоторые пассажирские поезда. Следком возбудил уголовное дело.