Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Бангкок - Красноярск задержали на сутки. Одного пассажира госпитализировали в бессознательном состоянии, другим оказали амбулаторную помощь. Очевидец Алексей Колпаков заявил «Известиям» , что в салоне не хватало воздуха.

Рейс SU815 из аэропорта Суварнабхуми планировали 26 марта в 18:00 по местному времени. Мужчина рассказал, что самолет вышел на взлетную полосу, но потом вернулся на стоянку и простоял закрытым около четырех часов. Алексей Колпаков сказал, что в салон не поступал воздух, люди стали терять сознание. Особенно плохо стало одному из пассажиров, которого впоследствии увезла скорая помощь с подозрением на остановку сердца.

«Сергей в этот момент падает на пол, ему пытаются подключить кислород. Он не может дышать, он просит, говорит: „Я не могу, я задыхаюсь“. Начинает выпрашивать кислород, его тошнит, он не дышит», - рассказал мужчина.

Жена Алексея Колпакова, как и некоторые другие пассажиры, упала в обморок. Медицинскую помощь ей оказали около 23 часов.

Самолет задержался на сутки из-за технической неисправности. Один турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода.

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