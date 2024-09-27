Очевидцы сорвали попытку похищения ребенка с территории московской школы

По словам женщины, на защиту ребенка встали взрослые, которые знали родителей мальчика и поняли, что незнакомец - не его отец. Они оперативно вмешались, отбили школьника у злоумышленника и прогнали мужчину.

«Мы встречали наших детей, нас было человек пять. К нам подошел мужчина неславянской внешности. Он сказал: „Здравствуйте“ - и мы машинально поздоровались с ним. Стоял рядом с нами и слушал», - пояснила очевидица.

У женщины появилось плохое предчувствие, она пошла к детям, которые играли в стороне, а подозрительный мужчина пошел следом. Очевидица позвала ребят и отправила их к родителям, а незнакомец продолжил их преследовать.

«Потом дети пошли гулять на футбольное поле, и тут этот мужик начинает хватать и тащить одного из наших детей. Я подошла к охране и объяснила ситуацию. Охранница - пожилая женщина, мало что может сделать, она позвала на помощь другого сотрудника школы, вместе они вывели мужчину за ворота», - поделилась собеседница 360.ru.

Однако неизвестный не спешил уйти и остался на площадке. Родители вызвали службу спасения, МВД и полицию. Но и после этого мужчина продолжил приставать к детям, но уже к другим.

«Он, видимо, был под чем-то, все время теребил что-то в руках и в штанах», - отметила женщина, сняв подозрительного незнакомца на видео.

Официального подтверждения попытки похищения ребенка не поступало.

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